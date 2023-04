La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo profilo per l'attacco della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero infatti monitorando la situazione di M'Bala Nzola allo Spezia, che in caso di retrocessione potrebbe lasciare il club ligure.

L'idea dell'Inter per l'attacco, M'Bala Nzola

Il ventiseienne attaccante angolano si è messo in mostra soprattutto in questa stagione nel nostro campionato di Serie A dove in 26 partite ha realizzato 13 reti e fornito 2 assist ai compagni nello Spezia.

Il suo contratto con lo Spezia andrà in scadenza nel giugno del 2024 ed il club ligure avrebbe già proposto all'attaccante un rinnovo contrattuale fino al 2025 ma lo stesso giocatore starebbe temporeggiando in attesa del finale di stagione e dei risultati del club in campionato.

Di fatti in caso di retrocessione dello Spezia l'attaccante angolano chiederà di essere ceduto ed il club ligure potrebbe lasciarlo partire per un prezzo scontato (tra i 10 e i 15 milioni di euro), anche per evitare di perderlo a parametro zero nell'estate successiva.

La dirigenza dell'Inter starebbe dunque seguendo da vicino la situazione di M'Bala Nzola, che potrebbe rientrare tra gli obiettivi del club nerazzurro per la prossima finestra di mercato estiva con lo scopo di rinforzare il reparto attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi.

L'avanti angolano potrebbe sostituire Romelu Lukaku in caso di ritorno al Chelsea, cosa che appare molto probabile dato che secondo alcuni rumors provenienti dall'Inghilterra piacerebbe molto al futuro possibile nuovo allenatore dei 'Blues' Pochettino.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza nerazzurra dovrà dunque fare i conti nella prossima estate con il termine del prestito di Romelu Lukaku, che pertanto ritornerà a Londra in attesa di nuove contrattazioni con l'Inter; i nerazzurri vedranno inoltre in estate la scadenza del contratto di Edin Dzeko, che potrebbe lasciare Milano a parametro zero.

Tra i partenti figurerebbe anche Joaquin Correa, che potrebbe lasciare l'Inter con direzione Siviglia; il club spagnolo avrebbe aperto un dialogo con i nerazzurri per un eventuale prestito con diritto di riscatto dell'attaccante argentino per la prossima stagione.

L'unico punto fermo dell'attacco nerazzurro sembrerebbe essere Lautaro Martinez; il bomber argentino neo campione del mondo sarebbe corteggiato soprattutto da diversi top club in Premier League ma dovrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione, a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un'offerta economicamente irrinunciabile.