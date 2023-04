Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini ha parlato alla Gazzetta dello Sport della compagine bianconera e del suo allenatore Massimiliano Allegri. Sullo stesso argomento hanno detto la loro opinione il giornalista sportivo Massimo Pavan su Tuttojuve.com e Christian Vieri alla trasmissione Twitch Bobo TV.

Cabrini: "La Juventus non gioca bene ma non si possono dare le colpe solamente ad Allegri"

L'ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini è tornato a parlare della squadra bianconera e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Ecco dunque quanto detto in proposito da Cabrini alla Gazzetta dello Sport: "Non credo si debbano dare colpe solo ad Allegri: è stata una annata strana, stravolta e ancora senza Champions da vincere, ovvero il desiderio massimo dei tifosi. Se è giusto che Max Allegri rimanga o meno l’anno prossimo? Sono valutazioni societarie: certo servirà considerare ogni aspetto, attenuanti e no". Cabrini ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, affermando come il tecnico della Juventus abbia dovuto affrontare una stagione intera senza l'ausilio di calciatori ritenuti fondamentali all'inizio dell'anno come ad esempio Paul Pogba. Cabrini ha poi concluso il suo intervento parlando della partita che attenderà la Juve questa sera contro il Bologna e sottolineando come il momento estremamente positivo che stanno vivendo i felsinei potrebbe permettergli di sfatare un taboo che vede il club emiliano non battere la Juve da ben 25 anni.

Juventus, Pavan su Allegri: "Se non dovesse entrare in Champions avrebbe fatto una stagione fallimentare"

Anche Massimo Pavan ha parlato della Juventus, di Massimiliano Allegri e della partita che dovranno giocare i bianconeri contro il Bologna di Thiago Motta. Ecco quanto detto dal giornalista sportivo sul portale Tuttojuve.com: "Oggi la Juventus o vince o si mette in una brutta situazione, su Allegri c'è poco da dire, sta vivendo una situazione complicata da inizio stagione, il suo gioco è sempre stato di gestione di campioni, oggi è lo stesso ma quando i campioni non girano è difficile.

Credo che se non arriva in Champions avrà fallito la stagione".

Vieri sulla Juve: "Fossi Chiesa e Vlahovic chiederei la cessione a fine anno"

Christian Vieri ha parlato della Juventus nella trasmissione da lui diretta su Twitch, la Bobo TV. L'ex attaccante dell'Inter ha dunque detto della formazione bianconera: "Chiesa corre corre e non tocca palla, è tutta fatica.

Di Maria uguale, è lasciato solo. Così è difficilissimo far bene. A Milik non arriva palla, come fa a fare gol? Se sono Vlahovic e Chiesa chiedo di essere ceduto, per loro non va bene così, sono giovani".