Nella prossima sessione estiva di Calciomercato con ogni probabilità l'Inter modificherà in maniera profonda il proprio reparto avanzato. Tante le situazioni in discussione, con Lautaro Martinez che al momento è l'unico sicuro di restare a Milano, a meno che non arrivino offerte spropositate superiori ai 100 milioni di euro.

I nerazzurri cercano due centravanti, salvo permanenza di Romelu Lukaku, e uno di questi potrebbe essere Andrea Belotti, che alla Roma non ha vissuto un'annata positiva e che per questo motivo potrebbe andare via dopo una sola stagione nella Capitale.

Anche il Milan la prossima estate andrà alla ricerca di una prima punta da poter alternare a Olivier Giroud. Zlatan Ibrahimovic, infatti, potrebbe ritirarsi, mentre Divock Origi non dà garanzie dal punto di vista tecnico. Proprio per questo motivo i rossoneri avrebbero messo anche loro gli occhi sul Gallo, per quello che sarebbe un vero e proprio derby di mercato.

Il tentativo dell'Inter per Belotti

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, cercano due centravanti e uno di questi potrebbe essere proprio il Gallo, che era stato sondato già due anni fa, quando poi si decise di virare su Joaquin Correa. Probabile che il classe 1993 vada a ricoprire poi il ruolo di centravanti di scorta, anche se i numeri di questa stagione sono stati deludenti con la maglia della Roma.

In campionato non ha ancora segnato pur avendo collezionato due assist, con l'attenuante di non essere il titolare dello scacchiere tattico di José Mourinho, mentre in Europa League ha segnato tre reti in undici partite.

Il Gallo ha il contratto in scadenza a giugno, ma la Roma potrebbe anche esercitare l'opzione di rinnovo per i prossimi due anni per non perderlo a parametro zero.

Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, con il club meneghino che metterebbe sul piatto una giovane contropartita tecnica, in questo senso occhio a Samuele Mulattieri, che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Frosinone.

L'offerta del Milan

Anche il Milan avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti per la prossima estate per andare a ricoprire il ruolo di centravanti di scorta, come alternativa a Olivier Giroud.

La società rossonera è stata spesso interessata al Gallo, ma non ha mai affondato concretamente il colpo, anche quando era in forza al Torino. Anche in questo caso si parla di un eventuale scambio alla pari (ammesso che la Roma eserciti l'opzione di rinnovo per il classe 1993) con Ante Rebic, che al Milan ormai sembra essere alla fine di un ciclo non rientrando più nei piani di Stefano Pioli.

Se invece Belotti andasse via a parametro zero, Inter e Milan sarebbero costrette a fare leva sull'ingaggio per battere la concorrenza.