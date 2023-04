L'ex portiere spagnolo Iker Casillas in una recente intervista si è soffermato a parlare del calcio italiano. In particolare il 41enne ex Real Madrid ha raccontato che fin da quando era giovane ha sempre seguito le vicende della Serie A. Relativamente agli ultimi anni ha affermato che il campionato italiano nel periodo in cui vinceva solo la Juventus era diventato un po’ noioso, mentre ora il fatto che Napoli e in passato il Milan e l'Inter abbiano fermato il dominio bianconere sarebbe un bene per il calcio italiano.

L'ex portiere ha parlato del campionato italiano

'La Serie A mi piaceva molto quando ero giovane, soprattutto quando era considerato il miglior campionato del mondo', sono queste le dichiarazioni di Iker Casillas in una recente intervista a Dazn.

L'ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid ha aggiunto: 'La verità è che il campionato italiano ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po’ noioso. Il fatto che adesso il Napoli e in passato il Milan e l'Inter abbiano fermato il dominio della Juventus è un bene per il calcio italiano'.

Casillas ha anche affermato: "Se ho mai pensato di giocare in Serie A? A dir la verità sì. Però, con il massimo rispetto per tutte le squadre, il Real Madrid è il Real Madrid".

L'ex estremo difensore ha poi parlato del suo rapporto con il collega Gianluigi Buffon, spiegando che la la loro evoluzione dal punto di vista calcistico è stata simile, avendo entrambi iniziato già da giovani in grandi società. Ha poi aggiunto: 'Lui sta continuando a giocare a calcio e la verità è che è un merito enorme. Finché si diverte ed è contento, chiaramente gli auguro di continuare a giocare.

Perché Gigi oltre a essere un grande amico è un punto di riferimento per tutti i portieri'.

La carriera di Iker Casillas

Iker Casillas nella propria carriera calcistica ha vinto numerose competizioni spagnole ed europee, fra queste tre Champions League, due Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per Club con il Real Madrid.

Senza contare le competizioni vinte con la nazionale spagnola, ovvero due campionati Europei (2008 e 2012) e una Coppa del Mondo (2010).

Classe 1981, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid dal 1990 al 1998, Casillas ha giocato il suo primo match nella società madrilena a 18 anni, ovvero nel 1999. Con la maglia dei blancos ha disputato 510 presenze nella Liga, prima del trasferimento al Porto nel 2015, dove è rimasto per cinque stagioni, giocando 115 incontri nel campionato portoghese (di cui ha vinto due edizioni). In carriera ha giocato anche 167 partite con la nazionale spagnola.