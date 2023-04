L'Inter starebbe tornando forte su Roberto Pereyra. Dopo un primo interessamento - smentito dalla società nerazzurra - sembra che si stiano riaprendo le porte di una trattativa che potrebbe portare il centrocampista argentino alla Pinetina nella prossima estate a parametro zero.

Il nome di Pereyra in ottica Inter avrebbe iniziato a circolare nuovamente durante i colloqui tra l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e il procuratore Federico Pastorello. Durante un confronto sull'eventuale rinnovo di Stefan de Vrij (in scadenza nel giugno del 2023), le parti avrebbero ricominciato a confrontarsi su un probabile passaggio del Tucumano all'Inter da svincolato.

Un obiettivo di mercato, questo, che rimarrebbe in piedi anche se l'Inter non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League. In questo caso, infatti, il Calciomercato della Beneamata punterebbe ancor di più sui profili low-cost, e l'attuale capitano dell'Udinese sarebbe in prima fila per andare ad arricchire il centrocampo della formazione milanese.

Pereyra riflette sul suo futuro

Quella tra Pereyra e l'Udinese è una lunga storia. Il club friulano ha acquistato per la prima volta il centrocampista argentino nel 2011 dal River Plate. Nell'estate del 2014 è stato prelevato dalla Juventus dapprima in prestito, e poi riscattato nell'estate successiva. Dopo un inizio promettente, il trequartista sudamericano ha avuto diversi problemi a Torino (soprattutto fisici), e così nell'agosto del 2016 è passato al Watford, in Premier League, per 13 milioni di euro più 2 di bonus.

In seguito alla retrocessione del Watford, Pereyra è tornato all'Udinese nel settembre del 2020, e da quel momento si è affermato come uno dei migliori calciatori della compagine friulana, diventandone anche il capitano. Al momento il giocatore non si è ancora espresso sul suo futuro, ma la sensazione è che non voglia rinnovare con la società della famiglia Pozzo per tentare il salto di qualità in una squadra che solitamente compete per i primi posti della Serie A.

Non a caso, l'agente Pastorello ha lasciato intendere che dalla prossima stagione il suo assistito potrebbe indossare una maglia diversa. Tra le candidate all'ingaggio del Tucumano da svincolato ci sarebbe l'Inter che vorrebbe ripetere un'operazione in stile Mkhitaryan. Questi, arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, è riuscito in pochi mesi a diventare uno dei punti fermi del centrocampo di Simone Inzaghi.

L'Udinese non si sarebbe comunque ancora arresa a perdere il suo capitano. Infatti sarebbe pronta ad offrire il rinnovo di contratto a Roberto Pereyra. La proposta della società friulana dovrebbe prevedere un ingaggio simile a quello che il centrocampista argentino percepiva già al Watford. Tutto ciò per dimostrare come il club abbia piena fiducia nel suo jolly sudamericano che soprattutto in questa stagione sta trascinando la formazione di Sottil a suon di assist e gol.