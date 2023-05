Francesco Acerbi è arrivato all'Inter la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Accolto tra diverse perplessità e qualche mugugno dell'ambiente nerazzurro, il difensore lombardo è riuscito a far ricredere i suoi detrattori a suon di buone e determinanti prestazioni che, infatti, lo hanno reso uno dei punti fermi della squadra guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia, domenica 30 aprile, il calciatore 35enne è incappato in un errore in campo nella sfida contro la Lazio che ha rischiato di costare caro alla Beneamata.

Acerbi, infatti, ha commesso un errore grossolano che ha causato il momentaneo vantaggio della Lazio con Felipe Anderson.

Successivamente si è reso protagonista di un altro svarione che non ha comportato il raddoppio dei biancocelesti grazie ad un doppio salvataggio di Onana e Bastoni. L'Inter è poi riuscita a reagire nel corso del match, ribaltando il risultato nella ripresa con la doppietta di Lautaro Martinez e con Robin Gosens.

Il 3-1 finale per Handanovic e compagni ha dato ulteriore ossigeno alla classifica interista, con la squadra milanese che ha agganciato al quarto posto (con 57 punti) il Milan e la Roma. Dopo la partita con la Lazio, Acerbi ha chiesto pubblicamente scusa ai tifosi per lo scivolone, con un post su Twitter al quale i tifosi nerazzurri hanno risposto con commenti di affetto verso il numero 15 dell'Inter.

Acerbi: 'Perdonatemi, un errore che non va mai fatto'

Intervenuto su Twitter, Acerbi ha pubblicato una sua foto con la maglia dell'Inter accompagnata da una didascalia. Innanzitutto il centrale nerazzurro ha voluto ricordare l'importanza dei 3 punti conquistati contro la Lazio, avversaria diretta della compagine milanese nella corsa ad un piazzamento nella prossima Champions League.

Subito dopo ha chiesto scusa ai tifosi, parlando di: "Errore che non va mai fatto". L'ex giocatore di Lazio e Milan ha quindi aggiunto che non bisogna rendersi protagonisti di certi sbagli soprattutto in questo periodo del campionato.

Altri 3 punti che non potevamo perdere!

Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!#InterLazio #SerieA #Inter pic.twitter.com/R67BSO4dz4 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 30, 2023

In effetti, seguendo il ragionamento di Acerbi, dopo 11 sconfitte accumulate finora in Serie A dall'Inter e con un posto in Champions League ancora tutto da conquistare, ulteriori punti persi (anche e soprattutto per errori banali) a 6 giornate dalla fine del torneo potrebbero davvero compromettere gli obiettivi stagionali della formazione nerazzurra.

I tifosi dell'Inter hanno accolto positivamente le scuse di Acerbi e gli hanno manifestato piena solidarietà. Alcuni hanno sottolineato come possa capitare anche ai migliori professionisti di incappare in uno svarione, mentre altri hanno ricordato come, nel corso di questa stagione, il difensore numero 15 abbia salvato in diverse occasioni la porta difesa da Onana.

Dimostrazioni di stima da parte della tifoseria nerazzurra che ha imparato ad apprezzare Francesco Acerbi, dopo i dubbi di qualche mese fa quando era arrivato a Milano. Intanto non è da escludere un suo prolungamento di prestito anche per la prossima stagione.