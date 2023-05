La Juventus è in attesa di novità sul fronte delle vicende giudiziarie in cui è coinvolta in questi mesi. Il 22 maggio è attesa la nuova udienza sul caso plusvalenze con la Corte Federale d'Appello che dovrebbe decidere l'entità della nuova penalizzazione dei bianconeri. A questa bisogna aggiungere la situazione della "manovra stipendi", per il quale non è ancora arrivato il deferimento alla società bianconera.

A parlare delle situazioni giudiziarie che stanno riguardando la Juventus è stato Graziano Campi, il giornalista sportivo ha parlato di un possibile gentlemen's agreement fra Procura Figc e società bianconera, che non significherebbe un patteggiamento, ma un modo ragionevole per non prolungare le vicende giudiziarie anche alla stagione 2023-2024.

'Un gentlemen's agreement per accorciare i tempi di giudizio non è un patteggiamento, è interesse di tutti chiudere entro l'anno 2022-23 in modo da non falsare la stagione 2023-24 come fatto quest'anno. I tifosi devono capire il senso di responsabilità della società', è questo il contenuto del post di Graziano Campi in riferimento alle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus.

Secondo il giornalista sportivo un'intesa fra le parti, ovvero Procura Figc e società bianconera, sarebbe ragionevole anche per non evitare di condizionare pure prossima la stagione 2023-2024.

I commenti degli utenti social al post di Graziano Campi

Diversi utenti social hanno commentato il post di Graziano Campi sulla possibile intesa fra la Procura Figc e la Juventus. Un follower di fede bianconera ha scritto: 'Capisco ma a volte per un principio bisogna lottare fino in fondo, se ci si crede. Costi quel che costi.

E poi, quale garanzia potremmo mai avere da "questa giustizia". Ci odiano e torneranno a colpire non appena ci rialzeremo. Tar unica strada'.

La risposta del giornalista è stata: 'Non ho scritto che non si andrà al TAR, né che non si lotterà fino in fondo. Ho scritto che (è probabile) un accordo per non prolungare senza motivo i processi alla prossima stagione.

Velocizzare l'iter non vuol dire arrendersi'.

Un altro utente ha scritto: 'Il senso di responsabilità della società implica unicamente di difendere l'interesse di azionisti e tifosi in tutte le sedi competenti fino all'ultimo grado di giudizio'.