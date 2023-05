La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per la difesa della prossima stagione ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, per il quale i nerazzurri starebbero pensando ad un'offerta di circa 20 milioni di euro per convincere il club tedesco a cederlo in estate.

L'idea dell'Inter per la difesa: Benjamin Pavard

Il difensore francese classe 1996 piacerebbe molto ai nerazzurri che avrebbero già sondato il terreno per una trattativa con il Bayern Monaco nella scorsa finestra di mercato invernale, quando sembrava vicino l'addio anticipato di Milan Skriniar con direzione Paris Saint Germain.

Lo slovacco è rimasto poi a Milano e la trattativa è slittata, ma nella prossima estate i nerazzurri sembrerebbero decisi a riproporsi ed il club bavarese sembrerebbe disposto ad accettare offerte per evitare di perdere il difensore francese a parametro zero nella prossima stagione, avendo il calciatore un contratto con il Bayern Monaco fino al giugno 2024.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad una proposta per il club bavarese di circa 20 milioni di euro, valutazione considerata congrua per il giocatore ventisettenne.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Nelle ultime giornate la dirigenza nerazzurra sembrerebbe vicina a chiudere per il rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni, che andrebbe in scadenza nel giugno 2024; per evitare di perdere il giocatore a parametro zero o una cessione dolorosa in estate, Giuseppe Marotta e gli agenti del giocatore sembrerebbero vicini ad un accordo.

Stessa situazione per Stefan De Vrij, con la sola differenza che il giocatore andrà in scadenza nel giugno di quest'anno; anche in questo caso la dirigenza sembrerebbe vicina ad un prolungamento del contratto in essere.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando anche con gli emissari della Lazio per un accordo sulla riscossione del cartellino di Francesco Acerbi; in questo caso la dirigenza potrebbe decidere di versare subito i circa 4 milioni di euro pattuiti per il riscatto o cercare un accordo per un ulteriore prestito nella prossima stagione.

La dirigenza sportiva della Lazio potrebbe accettare anche un ulteriore prestito, considerando ormai il giocatore fuori dal progetto del tecnico Maurizio Sarri.

Sembrerebbe invece vicino all'addio Danilo D'Ambrosio, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno e non sembrerebbero esserci comunicazioni relative ad un suo eventuale rinnovo con il club nerazzurro che pertanto lascerà partire il giocatore a parametro zero in estate.