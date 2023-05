Novanta minuti separano l'Inter e il Milan da una incredibile finale contro la vincente di Real Madrid e Manchester City. Un cammino che vede le due squadre di Milan appaiate, ma con l'Inter che può sfruttare il vantaggio di 2 reti maturate nella gara d'andata. Il Milan è completamente andato in apnea la settimana scorsa subendo per quasi tutta la gara, riuscendo solo a tratti ad alzare la testa contro un Inter che ha letteralmente dominato nel gioco. Le scorie per i rossoneri si sono viste anche nella trasferta di La Spezia dove il Milan ha perso sempre subendo 2 reti e, come nell'euroderby, senza segnare alcun gol.

Il problema della finalizzazione sta portando gli uomini di Pioli ad avere delle statistiche nettamente inferiori alla scorsa stagione e a dimostrare un fattore: la presenza di Rafael Leao cambia completamente i numeri in casa Milan . Per quanto riguarda l'Inter, la difesa con Darmian adattato, Bastoni e Acerbi, ha retto azzerando il solitario Olivier Giroud che non trova la via del gol da troppo tempo.

Simone Inzaghi dovrebbe confermare l'attuale coppia titolare Lautaro Martinez - Edin Dzeko con Romelu Lukaku pronto ad intervenire dalla panchina. L'Inter a differenza del Milan continua la sua marcia tra le prime quattro di campionato ed arriva alla semifinale di ritorno con tante certezze e pochissimi dubbi.

I dubbi aleggiano nel gruppo Pioli dove peserà l'assenza di Bennacer. Per il centrocampista algerino si parla di almeno 6 mesi di stop. Questo infortunio sarà da valutare anche per il futuro del Milan dove in chiave mercato, almeno per il girone d'andata del prossimo campionato, mancherà il partner di Tonali, ma prima c'è un finale di stagione da onorare.

Messias e Krunic recuperati all'ultimo così come Rafael Leao. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 21 allo stadio San Siro dove l'Inter sarà la squadra ospitante e il Milan la squadra ospitata. L'arbitro dell'incontro sarà il francese Clément Turpin per dirigere l'incontro sarà supportato dagli assistenti connazionali Danos e Pages e dal quarto ufficiale Stephanie Frappart.

Anche il VAR è tutto transalpino, con Brisard e Milloit a dare indicazioni al direttore di gara..

Inter - Milan le quote e il pronostico della gara

Visto il netto risultato dell'andata, la vittoria dei padroni di casa è a 2,25 seguita a distanza dal pareggio a 3,30 e dalla rimonta dei rossoneri a 3,40. Rimonta che non vuol dire passaggio di turno per il Milan, ma semplice vittoria. La quota GOL a 1,70 vede il controaltare la quota NOGOL a 2 con l'over 2,5 a 1,95 e l'over 3,5 a 3,3 significato di una scarsa previsione di gol. Il pareggio per 1-1 a 6,25 sembrerebbe essere il risultato con i favori del pronostico a 6,25 seguito dal 1-0 a 8 e dal 2-1 a 9,50.

Il pareggio 0-2 del Milan per guadagnarsi i tempo supplementari è quotato 18. I bookmakers non sembrano dare speranze alla squadra di Pioli. Il primo gol dell'incontro dovrebbe essere di Lautaro Martinez a 5,25 seguito da Edin Dzeko e Romelu Lukaku a 6,25. Pr il Milan Olivier Giroud a 7,50 e Rafael Leao a 8 sono i giocatori che potrebbero sbloccare il match.