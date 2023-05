Mancano ormai poche ore all'Euroderby tra Inter e Milan valido per il ritorno della semifinale di Champions League. La sfida di andata disputata la scorsa settimana ha visto imporsi i nerazzurri per 2-0 grazie alle reti fulmine di Dzeko e Mkhitaryan. I rossoneri proveranno nell'impresa di rimontare il doppio svantaggio puntando soprattutto sul ritorno dal primo minuto di Rafael Leao, il portoghese aveva saltato l'andata a causa di un elongazione all'adduttore della coscia destra. La squadra meneghina che uscirà trionfatrice da San Siro sfiderà nella finale di Istanbul la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Inter-Milan, dove vedere la semifinale di Champions

La semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Milan sarà visibile in diretta tv su SkySport (canale 201 del satellite) per gli abbonati alla Pay Tv di Sky e in streaming per gli utenti Now Tv. Il match verrà trasmetto anche da Mediaset e in particolare su Canale 5, che trasmetterà il derby di Milano in chiaro dalle ore 20:45, dopo un edizione ridotta di Striscia la notizia, con il calcio d'inizio programmato alle ore 21:00.

Il commento targato Sky sarà affidato alla coppia Marinozzi-Marchegiani. La telecronaca di Mediaset invece avrà le voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Entrambe le emittenti al termine della sfida daranno vita a un lungo post-partita con interviste e approfondimenti da San Siro.

I guadagni per Inter e Milan

Il cammino di Inter e Milan in Champions ha portato fino a questo momento nelle casse delle due società circa 85 milioni di euro. Chi tra i due club accederà alla finale di Istanbul in programma prossimo 10 giugno, porterà nelle casse altri 16 milioni di euro. La squadra che in Turchia riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dei Campioni otterrà ulteriori 4,5 milioni, al quale si aggiungeranno successivamente anche 3,5 milioni per l’accesso alla Supercoppa Europa contro la vincente dell’Europa League.

Se una delle due milanesi dovesse dunque vincere l'ambito trofeo porterebbe a casa da questa edizione della Champions League un totale di oltre 110 milioni di euro.

A queste cifre naturalmente vanno aggiunti poi gli incassi dei botteghini delle partite giocate in casa dalle società. L'Inter ha riscosso circa 39 milioni di euro lordi derivanti dalla sola vendita dei biglietti durante tutta la competizione (inclusa la fase a gironi), con il record storico di incassi di un club italiano in una singola partita che verrà registrato proprio per l'Euroderby di ritorno: circa 12 milioni di euro.

Il Milan invece ha incassato oltre 41 milioni dalla vendita dei tagliandi per le sei sfide europee.

Le probabili formazioni di Inter e Milan

L'Inter scenderà in campo con il solito 3-5-2, nessun ballottaggio per Simone Inzaghi che schiererà titolare l'undici che sei giorni fa ha portato a casa il derby di andata.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi

Il Milan, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia, dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Stefano Pioli ritrova dal primo minuto Rafael Leao che prenderà il posto di Saelemaekers. Unico ballottaggio in difesa dove Thiaw si gioca una maglia da titolare con Kjaer, con il tedesco leggermente in vantaggio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli