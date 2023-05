Nelle recenti dichiarazioni di Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, emerge un interessante scenario riguardo al futuro della Juventus e alla possibilità di avere Zinedine Zidane come allenatore. Frey ha sottolineato che il tecnico francese potrebbe trovare un progetto che lo rispecchi presso la società bianconera, ma molto dipenderà dalla situazione attuale della Juve. Secondo l'ex portiere, le voci su un possibile contatto fra Zidane e la Juventus sembrano avere una base di verità, considerando il legame profondo che il tecnico francese ha con la società in qualità di ex giocatore.

L'ex portiere Frey ha parlato di un possibile contatto fra Zidane e la Juventus

‘Secondo me sta parlando con la Juventus, ed essendo (tolto il Real) un uomo Juve sarebbe un segnale. Ovviamente c’è ancora Allegri e ci sono tante componenti per fare chiarezza. Qualcosa secondo me c’è’. Queste le dichiarazioni di Sebastian Frey, in una recente intervista a Calciomercato.it. L’ex portiere ha aggiunto che, per rivedere una grande Juventus, sceglierebbe Alessandro Del Piero come presidente e Zinedine Zidane come tecnico. Frey ha anche menzionato la presenza attuale di Massimiliano Allegri come allenatore sottolineando che ci sono molte componenti che devono essere prese in considerazione per fare chiarezza su eventuali cambiamenti futuri.

L'importanza di avere ambasciatori che rappresentino le società di calcio

Per Frey, è fondamentale avere ambasciatori che rappresentino la storia del passato del club, come Javier Zanetti all'Inter e Paolo Maldini al Milan, in quanto possono trasmettere alle giovani generazioni i valori e l'importanza di indossare una maglia così prestigiosa.

Frey ha anche menzionato Francesco Totti come esempio di un ambasciatore che rappresenta la storia di una squadra, sperando che possa tornare a rappresentare la Roma in futuro. Queste figure iconiche del calcio, secondo l'ex portiere, sono in grado di ispirare le nuove generazioni, spiegando nel modo migliore l'eredità e l'importanza di indossare una maglia che ha fatto la storia.

Sebastian Frey ha parlato anche della panchina del Paris Saint Germain

Altro argomento di discussione nell'intervista a calciomercato.it è stata la possibile scelta del Paris Saint Germain come nuovo tecnico considerando che, a fine stagione, Galtier dovrebbe lasciare la società francese. Secondo Sebastian Frey, difficile possa essere Zinedine Zidane essendo di Marsiglia e considerando la rivalità sportiva con i parigini. Ha dichiarato che tecnici ideali per gestire una situazione non facile nella società francese sono José Mourinho o eventualmente Antonio Conte.