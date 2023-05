La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo della squadra da affidare a Simone Inzaghi nella prossima stagione. In queste ore di Calciomercato starebbe prendendo piede la possibilità di un ritorno importante in nerazzurro: secondo le ultime indiscrezioni infatti il laterale croato Ivan Perisic potrebbe vestire nuovamente la maglia dell'Inter nella prossima stagione.

L'idea di un possibile ritorno in nerazzurro di Ivan Perisic

Il laterale croato non sembrerebbe aver soddisfatto la dirigenza del Tottenham che potrebbe pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato estiva; la dirigenza nerazzurra starebbe valutando un possibile investimento per un ritorno del giocatore a Milano, ma l'idea prevalente sembrerebbe essere quella di una proposta di prestito secco sulla falsa riga di quanto avvenuto per Romelu Lukaku con il Chelsea.

Anche in questo caso uno degli ostacoli maggiori alla trattativa sembrerebbe essere l'ingaggio percepito dal giocatore croato, di circa 6 milioni di euro, che dovrebbe nettamente diminuirsi per poter rientrare nei piani di bilancio economico-finanziari dell'Inter.

La trattativa potrebbe comunque svilupparsi nella prossima estate, con il giocatore che sembrerebbe gradire un eventuale ritorno in nerazzurro.

La situazione dell'Inter a centrocampo per il futuro

Per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro, il giocatore che sembrerebbe maggiormente candidato a lasciare Milano sarebbe Denzel Dumfries; il laterale olandese avrebbe molte richieste soprattutto in Premier League, con il Chelsea in prima linea che potrebbe arrivare ad offrire circa 40 milioni di euro nella prossima estate.

Anche l'Aston Villa sarebbe interessata al giocatore olandese e potrebbe formulare un'offerta di circa 30 milioni di euro; sul calciatore nerazzurro ci sarebbe anche il pressing del Barcellona, che starebbe pensando di mettere sul tavolo circa 35 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il laterale in estate.

Oltre al possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic, sulla fascia si starebbe lavorando anche ad un possibile acquisto dal Torino, con il nome di Wilfried Singo che sembrerebbe interessare molto la dirigenza nerazzurra che starebbe pensando ad un investimento nella prossima estate per comprare il giocatore granata.

Un'alternativa sempre sulla fascia potrebbe essere Tajon Buchanan, esterno destro canadese attualmente in forza al Club Brugge nel campionato belga: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando una possibile offerta per il calciatore per rinforzare l'organico della prossima stagione.