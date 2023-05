La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo colpo a parametro zero per la prossima stagione per rinforzare il centrocampo, in vista anche delle possibili cessioni nella prossima estate; il nome caldo di queste ore sarebbe Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus nel prossimo giugno. A riportare l'indiscrezione calciomercatonews.com.

L'idea dell'Inter sulla fascia destra: Juan Cuadrado

Giuseppe Marotta non sarebbe nuovo a colpi di questo livello a parametro zero; nelle scorse sessioni di mercato ha già portato in nerazzurro Hakan Calhanoglu dal Milan a zero ed anche Henrikh Mkhitaryan dalla Roma sempre a parametro zero.

La dirigenza nerazzurra starebbe adesso lavorando sull'ingaggio di Juan Cuadrado, che nel prossimo giugno andrà in scadenza con la Juventus che secondo le ultime fonti di Calciomercato non sarebbe intenzionata a rinnovare il contratto dell'esterno colombiano.

All'Inter invece farebbe molto comodo il valore aggiunto del giocatore in fase offensiva, soprattutto a livello di spunto nel dribbling, situazione in cui la squadra di Simone Inzaghi si è rivelata carente in questa stagione.

Il calciatore pertanto potrebbe vestire nerazzurro nella prossima finestra di mercato, anche se il suo trascorso con la maglia della Juventus potrebbe frenare le trattative tra gli agenti del giocatore ed il club di Viale della Liberazione.

La situazione dell'Inter a centrocampo per la prossima stagione

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando per cercare di evitare una cessione importante nella prossima estate, ma il nome che sembrerebbe destinato a lasciare i nerazzurri sarebbe quello di Denzel Dumfries.

L'esterno olandese sarebbe valutato dall'Inter circa 40 milioni di euro, necessari a sistemare le pendenze di bilancio e a poter operare in modo tranquillo nel mercato in entrata per cercare di rinforzare la squadra.

Denzel Dumfries piacerebbe soprattutto in Premier League, con il Chelsea in prima linea per l'esterno destro; anche l'Aston Villa sembrerebbe intenzionata a presentare un'offerta per il giocatore, che potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

Anche il Barcellona starebbe seguendo il profilo di Dumfries e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la dirigenza catalana potrebbe offrire circa 35 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere l'esterno olandese.

Al suo posto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugges, con il quale sarebbero già iniziati i colloqui. Anche lo stesso Cuadrado potrebbe tuttavia andare a sostituire Dumfries nella rosa nerazzurra.