L'Inter programma il mercato della prossima stagione, nella quale potrebbe anche decidere di cambiare allenatore. L'accesso alla prossima edizione della Champions League sarà fondamentale per il futuro di mister Simone Inzaghi, che ha un contratto fino al 2024. In caso di sostituzione circola il nome di Thiago Motta del Bologna.

Per quanto riguarda il mercato, il club milanese potrebbe pensare alla cessione di Andrè Onana se dovesse arrivare un'offerta "irrinunciabile", attorno ai 50 milioni di euro. Per quanto riguarda l'attacco, ci sarebbe l'idea Sadio Manè, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco.

Contatti intensi con Thiago Motta

L'Inter avrebbe accelerato i contatti con Thiago Motta per la prossima stagione, se Simone Inzaghi non dovesse essere confermato. L'ex centrocampista della nazionale italiana e attuale allenatore del Bologna potrebbe firmare un contratto biennale da circa 3 milioni di euro a stagione più un opzione di rinnovo per un altro anno.

Con il suo eventuale arrivo i nerazzurri potrebbero puntare sul cambio modulo che porterebbe il passaggio dalla difesa a tre a quattro.

Onana piacerebbe in Premier League

Il Chelsea farebbe sul serio per Andrè Onana e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro. Tale cifra farebbe vacillare l'Inter, che in caso di cessione metterebbe a segno una netta plusvalenza, dopo averlo ingaggiato a parametro zero quando si è svincolato dall'Ajax.

I nerazzurri comunque preferirebbero confermarlo poiché il portiere ha anche instaurato un ottimo rapporto con i tifosi dopo che ha conquistato la titolarità nello scorso novembre.

I contatti dei nerazzurri con i londinesi sono ottimi come dimostra anche l'affare Romelu Lukaku. Proprio il belga potrebbe essere inserito anche come contropartita tecnica per abbassare le pretese dei dirigenti meneghini per il portiere.

Idea Manè per l'attacco

L'Inter potrebbe valutare la possibilità di ingaggiare Sadio Manè. Il giocatore del Bayern Monaco potrebbe lasciare il club tedesco dopo i problemi disciplinari che si sono registrati nelle scorse settimane. Il fantasista senegalese potrebbe liberarsi per circa 30 milioni di euro, anche se l'ostacolo principale sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce attualmente.

L'ex Liverpool potrebbe interessare anche ad altri club come Roma, Juventus, Paris Saint Germain e Tottenham.