Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato con ogni probabilità è quello di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo, con il rapporto tra le parti che sembra essersi incrinato soprattutto negli ultimi mesi. Non si sa ancora dove giocherà la Pulce campione del Mondo e possibile pallone d'oro, avendo vinto il Mondiale a dicembre da protagonista, ma negli ultimi giorni starebbe riprendendo quota l'ipotesi Inter, che sognerebbe la coppia formata dallo stesso Messi e Lautaro Martinez, magari puntando proprio sull'amicizia che lega i due calciatori.

L'Inter sogna Leo Messi

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato la prossima estate visto che Edin Dzeko è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo in questo momento sembrano ad un punto fermo, mentre Joaquin Correa sarà ceduto non avendo convinto in questi due anni. Da valutare, invece, il futuro di Romelu Lukaku, anche se si proverà a rinnovare di un altro anno il prestito.

Il grande sogno risponderebbe al nome di Leo Messi, fuoriclasse argentino in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Quest'anno la Pulce ha fatto sicuramente meglio, segnando 16 gol e collezionando 16 assist in 31 partite di Ligue 1, a fronte dei 6 gol segnati l'anno scorso, ma nonostante ciò la conferma a Parigi sembra essere lontana.

Il club meneghino potrebbe puntare sull'amicizia tra lo stesso Messi e Lautaro Martinez, che sembra essere l'unico punto fermo dell'attacco nerazzurro, a cui sarà anche affidata la fascia di capitano il prossimo anno, a meno che non arrivino offerte superiori ai 100 milioni. E con Lautaro e Messi, e in attesa di Lukaku, la squadra di Inzaghi potrebbe puntare a confermarsi anche in Europa, rendendo la finale di Champions League raggiunta quest'anno un punto di partenza e non un punto di arrivo del progetto.

Le condizioni per l'arrivo di Messi

Ovviamente è impensabile che l'Inter possa garantire a Leo Messi lo stesso ingaggio percepito attualmente al Paris Saint Germain, di poco superiore ai 30 milioni di euro.

Il Decreto Crescita potrebbe servire un assist importante alla società nerazzurra, ma la Pulce dovrebbe venire incontro accettando un biennale a poco più di 10 milioni di euro a stagione più bonus, che al lordo peserebbe per meno di 15 milioni sulle casse nerazzurre.

L'argentino, per accettare, dovrebbe rimettersi in discussione e le ambizioni in questo senso giocheranno un ruolo importante, visto che difficilmente ci saranno club disposti a pagare un ingaggio superiore.