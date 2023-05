Lautaro Martinez è il giocatore più chiacchierato in casa Inter in questo ultimo periodo, sia per quanto fatto vedere sul campo che per vicende extra campo, visto che ieri proprio si è sposato con Agustina Gandolfo sul Lago di Como. E grazie alle prestazioni offerte soprattutto negli ultimi mesi, dopo il Mondiale in Qatar, i top club europei sembra pronti a fare follie per lui, che avrebbe convinto in particolar modo il Real Madrid, alla ricerca di un grande rinforzo in attacco visto che Karim Benzema non è più giovanissimo e lo si vuole sostituire nel migliore dei modi.

Real Madrid su Benzema

Il Real Madrid sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato visto che vuole rinforzare la propria rosa per dare l'assalto alla Champions League, che quest'anno è sfumata in semifinale con l'eliminazione arrivata contro il Manchester City. I Blancos cercano un innesto in attacco per sostituire Karim Benzema, che non è più giovanissimo, essendo un classe 1987 e inevitabilmente comincia a fare i conti con qualche problema fisico. Come se non bastasse, il centravanti francese sembra essere tentato dalle sirene arabe.

Proprio per questo motivo il club di Florentino Perez avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez, che in quest'annata si è consacrato definitivamente, segnando a raffica in campionato, dove è arrivato a quota 21 gol, ma anche in Champions League è stato decisivo con tre reti, l'ultima nella semifinale di ritorno contro il Milan.

Il "Toro" sembra aver fatto un ulteriore step di crescita grazie al Mondiale vinto con l'Argentina, tanto che adesso si vocifera perfino della possibilità di vincere il prossimo Pallone d'oro qualora dovesse trionfare in Champions League con l'Inter il prossimo 10 giugno in finale contro il Manchester City. Una trattativa tra i due club che sembra tutt'altro che semplice visto che i nerazzurri avrebbero individuato nel Toro il giocatore su cui costruire il futuro della squadra di Inzaghi, a cui dovrebbe anche essere affidata la fascia di capitano a partire dal prossimo anno.

L'offerta all'Inter

Nonostante le rimostranze dell'Inter, forte di un contratto firmato da Lautaro Martinez poco più di un anno fa fino a giugno 2026 a 6 milioni di euro a stagione, il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto una cifra notevole per tentare la società nerazzurra. I Blancos, infatti, vorrebbero proporre oltre 100 milioni di euro più bonus, che farebbe realizzare anche una maxi plusvalenza al club meneghino, che a bilancio ha il "Toro" per meno di 10 milioni avendolo acquistato nell'estate del 2018 dal Racing Avellaneda per 20 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà, ma l'impressione è che l'Inter consideri Lautaro come l'unico incedibile.