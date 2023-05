La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La principale esigenza sembra essere l'acquisto di un centrale difensivo, a tal riguardo sono diversi i nomi accostati dai media sportivi alla società bianconera. Alcune indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport affermano ad esempio che la Juve starebbe valutando l'acquisto di uno fra Kalidou Koulibaly del Chelsea e Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con uno fra Koulibaly e Scalvini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzi uno fra Kalidou Koulibaly e Giorgio Scalvini.

Il primo è reduce da un stagione non troppo positiva nel Chelsea, dove attualmente non viene schierato molto spesso fra i titolari. Per questo una sua partenza sarebbe una possibilità: gli inglesi potrebbero anche accettare una cessione in prestito con diritto di riscatto. Acquistato per circa 40 milioni di euro lo scorso calciomercato estivo dai londinesi, la valutazione del centrale attuale è di circa 30 milioni di euro.

Ha un valore simile Giorgio Scalvini, centrale dell'Atalanta diventato oramai un titolare della difesa della squadra lombarda. Il classe 2003 può giocare sia in una difesa a quattro che a tre, caratteristiche importanti per la Juventus, sia nell'eventualità di una conferma di Allegri che nel caso di un cambio di allenatore alla Juventus.

Il resto del mercato della Juventus: il punto su difesa e centrocampo

La società bianconera potrebbe anche rinforzare le fasce difensive considerando che Cuadrado difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale (in scadenza il 30 giungo) e che Alex Sandro anche in caso di permanenza difficilmente sarà schierato come terzino (ma più probabilmente come centrale).

A tal riguardo i nomi seguiti dalla società bianconera sono l'italiano Fabiano Parisi e lo svedese Emil Holm, rispettivamente dell'Empoli e dello Spezia. Entrambi hanno la stessa valutazione di mercato, circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il centrocampo pare probabile l'addio di Leandro Paredes (che sembra destinato al ritorno al Psg per fine prestito), che potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella: il centrocampista rientrerà dal prestito al Monza e dovrebbe far parte della rosa bianconera per la stagione 2023-2024.