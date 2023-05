La Juventus sta già iniziando a definire le scelte di mercato in previsione della stagione 2023-2024. Difficile possa giocare le competizioni europee considerando le sanzioni arrivate e quelle che potrebbero arrivare dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando, la società bianconera potrebbe continuare ad investire su giovani di qualità. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Mohammed Kudus, centrocampista offensivo dell'Ajax che ha disputato una stagione importante dando anche un contributo rilevante alla nazionale ghanese nel mondiale in Qatar.

Il classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno 2025 e attualmente non ci sarebbero i presupporti per un suo prolungamento di contratto. Per questo potrebbe lasciare la società olandese. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus ma anche diverse società inglesi, anche perché in questa stagione ha contribuito alla realizzazione di diversi gol dell'Ajax fra realizzazioni e assist forniti ai suoi compagni. 18 gol e 6 assist fra tutte le competizioni disputate con l'Ajax, una valutazione di mercato quella di Kudus di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore Kudus potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare il settore avanzato con Mohammed Kudus.

Considerando la possibile partenza di Angel Di Maria il giocatore dell'Ajax sarebbe il sostituto ideale, in quanto può giocare trequartista ma anche sulla fascia offensiva. Piace anche a diverse società inglesi e per questo non sarà facile per la Juventus riuscire ad acquistarlo. Senza contare che il giocatore potrebbe decidere di trasferirsi in una società che gioca le competizioni europee, con la Juventus invece che a causa delle sanzioni per le vicende giudiziarie potrebbe anche non disputarle nella stagione 2023-2024.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato in attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo. Le ultime notizie di mercato confermano come potrebbe essere Cristiano Giuntoli la scelta della società bianconera. Il dirigente toscano dovrà prima rescindere il contratto con il Napoli e successivamente potrebbe sottoscrivere un contratto di tre stagioni con la società bianconera.

Giuntoli potrebbe lavorare anche ai rinforzi per la difesa della Juventus. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe acquistare un centrale difensivo per supportare i vari Bremer, Danilo e Gatti oltre a due terzini. Alla Juve piacerebbe Fabiano Parisi dell'Empoli, valutato circa 20 milioni di euro.