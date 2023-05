La Juventus ha ricevuto l'ufficialità della penalizzazione per il caso plusvalenze nella giornata di lunedì 22 maggio, pochi minuti prima di Empoli-Juventus. La Corte Federale d'Appello ha stabilito -10 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Intanto è stata ufficializzata anche la data dell'altro processo che riguarda la società bianconera, la manovra stipendi. Il 15 giugno la società bianconera dovrà presentarsi davanti al Tribunale Federale Nazionale.

A parlare della situazione giudiziaria della Juventus è stato Luigi Chiarello.

Il giornalista di Italia Oggi tramite il suo account Twitter si è espresso in maniera pesante nei confronti della sentenza decisa dalla Corte Federale d'Appello invitando la Juventus ad appellarsi al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il giornalista Chiarello ha parlato delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juve

'-9, -11. chi offre di più? Tanto è l'odiata #Juventus. Sono i cattivoni gobbi. Come? Inter e Milan hanno patteggiato senza penalizzazioni e da anni c'è un'inchiesta arenata sul Napoli? Vabbè, che c'entra, loro sono la #Juve. Questa è giustizia giusta. Vanno eradicati'. Questo il post pubblicato da Luigi Chiarello sul suo profilo ufficiale Twitter.

Il giornalista ha aggiunto: 'La Juventus riformi il calcio: ricorra al Tar, fermi le competizioni europee e faccia saltare come un tappo questo sistema di in Giustizia Sportiva basato sulla gogna.

C’è da tempo un forte sospetto di intimidazione, di regolamento di conti. È ora di dire basta'.

I commenti di un utente al post del giornalista Chiarello

Parole importanti quelle del giornalista a cui hanno risposto diversi utenti commentando i suoi post pubblicati. Un utente ha scritto: 'Scusi la domanda, in quale modo LECITO la Juventus dovrebbe “riformare” il calcio ?

Sono veramente curioso, grazie per potermi illuminare in merito'. La risposta del giornalista è stata: 'Lei non sa cos’è la giustizia sportiva. Conta la tesi dell’accusa, l’accusato deve dimostrare la sua innocenza. Il contrario di ciò che avviene in tribunale. Il processo Juve non è mai partito e siamo già alle pene. Tutto questo iimpatta sul titolo quotato, su investimenti fatti'.

La manovra stipendi

La Juventus è attesa da un altro processo, quello riguardante la manovra stipendi. Alla società bianconera è stato contestato l'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva, agli ex amministratori l'articolo 4. Sono tre le possibilità per la Juventus: si va da un'altra penalizzazione in punti da scontare probabilmente nella stagione 2023-2024, ad una sanzione pecuniaria, fino ad un possibile patteggiamento in intesa con la Procura Figc.