'Secondo me la Juventus deve prendere in seria considerazione tutti gli organi di giustizia ordinaria, nonché una minaccia seria che è quella di non far più parte del campionato italiano'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Cruciani ospite a Juventibus ed in riferimento alle indiscrezioni confermate che parlano di una società bianconera esclusa dalle competizioni europee. Secondo il giornalista infatti è difficile definire una campagna acquisti se poi la Uefa non ti fa partecipare alla Champions League. Evidente il riferimento alle dichiarazioni di Evelina Christillin, membro della Uefa, che ha parlato della possibilità di un'esclusione della Juventus dalle competizioni europee in riferimento alle vicende giudiziarie che hanno riguardato e stanno riguardando la società bianconera.

Le possibili sanzioni Uefa

La Juventus potrebbe trovarsi di fronte a ulteriori brutte notizie in seguito alle recenti decisioni prese dalla Corte Federale d'Appello. La squadra bianconera è stata penalizzata con una sottrazione di 10 punti in classifica, e ora potrebbe affrontare nuove sanzioni legate al caso della manovra stipendi.

Non si può sottovalutare nemmeno l'eventualità di una possibile sanzione da parte dell'UEFA come dichiarato da Giuseppe Cruciani a Juventibus, che potrebbe decidere di escludere la Juventus dalle competizioni europee per almeno una stagione. Questo scenario complicherebbe sicuramente i piani futuri del club, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione di mercato.

Attualmente, ad esempio, non è ancora chiaro se la Juventus avrà la possibilità di partecipare alle competizioni europee nella prossima stagione, anche se il campionato non è ancora concluso. La squadra di Allegri dovrà affrontare il Milan nella prossima partita e chiudere la stagione contro l'Udinese all'ultima giornata. Tuttavia, le probabilità di recuperare posizioni in classifica e rientrare tra i primi quattro posti rimangono estremamente ridotte.

La manovra stipendi

La Juventus è attesa dal processo per la manovra stipendi in data 15 giugno al Tribunale Federale Nazionale. Il Procuratore Figc Chiné ha inviato il deferimento alla società bianconera contestandole la presunta violazione dell'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva e ai suoi ex amministratori la violazione dell'articolo 5, ovvero il principio di lealtà sportiva.

Le possibili sanzioni per la Juventus in riferimento a questo caso giudiziario sono un'altra penalizzazione dopo il caso plusvalenze, da capire di che 'pesantezza'. C'è anche la possibilità di una sanzione pecuniaria pesante o eventualmente di un patteggiamento in intesa con la Procura Figc.