Il periodo nero della Juventus sembra non avere fine: è arrivata ieri 22 maggio la sentenza che ha visto la Corte Federale d'appello infliggere 10 punti di penalizzazione ai bianconeri per il caso plusvalenze.

Ma le vicende che riguardano la giustizia sportiva sono tutt'altro che giunte al termine. Dopo la sentenza della CFA è arrivata anche la comunicazione da parte della Figc che il prossimo 15 giugno prenderà il via il processo legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e le partnership con le altre società.

Dunque, in quella occasione la Juventus si troverà davanti al tribunale federale per tentare di difendersi dalle accuse.

Stando a quanto afferma Tuttosport, inoltre, il fatto che la data in cui ci sarà il processo al secondo filone di indagine sia fissata per il 15 giungo farebbe intendere che la sanzione che eventualmente verrà comminata potrebbe andare ad aggiungersi al -10 inflitto per il caso plusvalenze.

Resta in piedi l'ipotesi patteggiamento

Per quando riguarda, la questione relativa alla manovra stipendi la Juventus potrebbe ancora tentare la via del patteggiamento. Tra l'altro stando a quanto afferma Tuttosport, il club bianconero e la procura avrebbero già trovato un accordo precedente al deferimento, ma non sarebbe stato possibile ratificarlo poiché la procura generale del Coni bloccato il tutto a causa di un vizio di forma relativo alla recidività.

Adesso resta da capire se le parti proveranno nuovamente a trovare un accordo oppure se si andrà al giudizio di primo grado. In ogni caso non resta che attendere le prossime settimane per capire cosa succederà o se si arriverà alla data del 15 giugno. Ma la Juventus potrebbe tornare nelle aule della giustizia sportiva anche per la questione plusvalenze.

Infatti, la società, una volta che arriveranno le motivazioni della Corte Federale d'appello, potrebbe decidere di ricorrere al collegio di garanzia dello sport.

Le parole di Calvo

Dopo la sentenza emessa dalla corte federale d'appello, Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Dazn e ha parlato così della penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juventus per la questione plusvalenze: "Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti della penalizzazione".

Lo stesso Calvo ha ammesso che la società valuterà un eventuale nuovo ricorso presso il Coni: "È una possibilità ma dobbiamo prima leggere le motivazioni nei prossimi giorni". Infine, il Chief football officer ha poi voluto complimentarsi per quanto fatto da Massimiliano Allegri e dalla squadra in una stagione ricca imprevisti soprattutto a livello extracalcistico: "Hanno dimostrato di essere grandi uomini nel tenere alta l'attenzione e lottare contro tutto e tutti".