Potrebbe costare caro ad Antonio Rapuano la direzione di gara tra Hellas Verona e Juventus, disputata ieri pomeriggio al “Bentegodi” e finita 1 a 1. Secondo indiscrezioni, l’Associazione Italiana Arbitri starebbe valutando la possibilità di “retrocedere” temporaneamente il fischietto riminese, affidandogli alcune partite di Serie B nelle prossime settimane. Una decisione che rappresenterebbe una vera e propria punizione per l’arbitro, sia sotto il profilo della visibilità – inevitabilmente inferiore nella serie cadetta rispetto alla massima divisione – sia dal punto di vista economico, dati i compensi inferiori a gara.

Gli episodi che sarebbero contestati alla direzione arbitrale di Rapuano

A mettere in difficoltà Rapuano sarebbero stati due episodi chiave della sfida del “Bentegodi”. Il primo riguarda il rigore concesso all’Hellas Verona per un tocco di mano di Joao Mario. In quell’occasione, il difensore portoghese – seppur con il braccio leggermente staccato dal corpo – ha visto arrivare il pallone soltanto all’ultimo istante, coperto dalla visuale di un avversario. L’impatto con l’arto è apparso del tutto involontario, ma nonostante ciò Rapuano, richiamato al VAR, ha deciso di concedere la massima punizione.

Il secondo episodio contestato è quello che ha visto protagonista Orban, attaccante scaligero, autore di una sbracciata ai danni di Gatti.

L’intervento, pur non essendo particolarmente caricato, è stato evidente e avrebbe dovuto portare a un cartellino rosso per condotta violenta. Rapuano, invece, ha optato per la sola ammonizione, scelta che ha suscitato perplessità non solo in campo, ma anche nelle stanze dell’AIA.

L’organismo guidato da Gianluca Rocchi non avrebbe gradito la gestione complessiva del match e, stando alle voci, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di una retrocessione temporanea di Rapuano in Serie B. Un segnale chiaro per ribadire la necessità di mantenere alta la qualità delle direzioni arbitrali nei match di cartello della Serie A.

Juve, Campi: 'Per quello che hanno fatto sia arbitro che Var dovrebbero essere fermati'

Della prestazione di Rapuano in Hellas Verona - Juventus ha scritto un messaggio su X anche il giornalista Graziano Campi: "Gli arbitri sono una categoria che non ha bisogno di maturare: quando arrivi in serie A hai arbitrato almeno 10 anni, vedendo tutti gli episodi possibili e immaginabili, nei campi peggiori e nelle condizioni peggiori. Ci sta l'emozione nelle prime uscite, ma un veterano al VAR. Arbitro e Var di Verona-Juve vanno fermati, come quelli di Milan-Bologna di settimana scorsa".