La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile rinforzo per la prossima stagione e il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Carlos Augusto, esterno brasiliano del Monza.

L'Inter su Carlos Augusto per la prossima stagione

L'esterno brasiliano (ma con passaporto italiano) si è presentato nel campionato di Serie A con una stagione importante con la maglia del Monza, con la quale ha disputato 33 partite, segnando 6 reti e fornendo 5 assist ai compagni.

Le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione dell'Inter, che starebbe valutando una possibile offerta al Monza per la prossima estate per convincere il club brianzolo a cedere il ventiquattrenne.

'L'Imperatore di Monza', come è stato soprannominato dai suoi tifosi, avrebbe suscitato l'interesse anche della Juventus, che starebbe pensando al laterale come rinforzo per la prossima stagione.

Anche la Nazionale Italiana starebbe provando a convincere il giocatore

Secondo le ultime indiscrezioni, anche il commissario tecnico Roberto Mancini starebbe cercando di convincere Carlos Augusto a vestire i panni della Nazionale Italiana; il giocatore infatti non ha ancora fatto il suo esordio con il Brasile e potrebbe scegliere l'Italia come nazionale, essendo in possesso del doppio passaporto.

Probabilmente il calciatore sceglierà di rimanere fedele al suo Brasile, ma le avances di Mancini potrebbero convincerlo con la prospettiva di una titolarità maggiormente probabile.

La situazione dell'Inter sulle fasce

Per quanto riguarda i nerazzurri, la situazione sui laterali potrebbe cambiare nel prossimo mercato estivo; infatti sembrerebbe sempre più probabile che Denzel Dumfries venga sacrificato sul mercato per ottenere la liquidità per nuovi investimenti.

L'esterno olandese piacerebbe molto in Premier League, con diversi top club che sarebbero interessati al calciatore; il Chelsea starebbe pensando a un'offerta di circa 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri in estate.

Su Dumfries sembrerebbe esserci il pressing anche dell'Aston Villa e del Barcellona, le cui offerte però sarebbero inferiori a quanto potrebbe mettere sul tavolo il club londinese guidato da Todd Boehly.

Per la fascia destra, in sostituzione dell'esterno olandese, la dirigenza dell'Inter starebbe pensando al laterale del Torino Wilfried Singo, ma la valutazione del club granata, considerata eccessiva dai nerazzurri, avrebbe frenato l'operazione. Un'alternativa a giocatore del Torino potrebbe essere il canadese Tajon Buchanan del Club Brugge.