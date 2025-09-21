La Juventus esce dalla trasferta di Verona con più interrogativi che certezze. La gara contro l’Hellas non ha soltanto evidenziato i limiti tecnici e fisici dei bianconeri, ma ha anche acceso un ampio dibattito sul calendario e sulla gestione degli impegni delle squadre impegnate in Europa. Igor Tudor, al termine della partita, non ha fatto mistero del suo malcontento, sottolineando in particolare le difficoltà legate alla stanchezza accumulata dalla sua squadra.

A dare ulteriore peso alle parole di Tudor è intervenuto anche Gianni Balzarini. Il giornalista sul proprio canale YouTube ha analizzato la situazione: “C’è una disparità nel senso che obiettivamente la Juve gioca tre partite in 7 giorni il Napoli tre partite in 9 giorni”.

Una differenza che, sebbene sembri minima sul piano numerico, può incidere in modo significativo sulla condizione atletica dei giocatori.

Le parole di Balzarini

Il tecnico croato ha polemizzato sul calendario. Secondo il suo punto di vista non è stato considerato a sufficienza il fatto che la Juventus debba affrontare la Champions League, con tutti gli sforzi fisici e mentali che ne derivano. Le sue dichiarazioni hanno riacceso un tema che ciclicamente ritorna nel calcio italiano: la distribuzione delle partite e il tempo di recupero concesso alle squadre.

Tuttavia, Balzarini ha voluto smorzare le polemiche, invitando a non vedere dietro queste scelte una volontà di penalizzare la Juventus. “Non non voglio pensare ad un trattamento volontariamente così.

Voglio pensare ad una coincidenza”, ha spiegato, attribuendo quindi a una serie di casualità la disposizione delle partite nel calendario ufficiale.

L’analisi sulla prestazione della Juventus

Al di là delle polemiche, resta però la prestazione poco brillante dei bianconeri al Bentegodi. La Juventus non è riuscita a imporre il proprio gioco, apparendo sin dai primi minuti lenta e prevedibile. Lo stesso Balzarini ha evidenziato come la squadra non abbia offerto una performance all’altezza delle ultime uscite: “Certo è che poi la Juve, ma lo ha detto anche Tudor, la partita non l’ha vinta anche per demeriti suoi. E qua veniamo all’altro aspetto di questa gara, ossia il fatto che era una Juve decisamente più spenta, rispetto alle ultime due esibizioni, prevedibile nel gioco, lenta nel giro palla, con tanti errori tecnici commessi dalle varie individualità, nessuno è stato esente”.

Una critica severa ma realistica, che mette in luce come, oltre agli impegni ravvicinati, la Juventus debba ancora lavorare su aspetti tattici e tecnici fondamentali. La gestione del possesso palla, la precisione nei passaggi e la capacità di sorprendere l’avversario sono mancate, rendendo la manovra bianconera sterile e facilmente leggibile.

In definitiva, la trasferta di Verona ha lasciato aperti due fronti. Da un lato la necessità di discutere seriamente sulla calendarizzazione delle gare, per garantire equità e tutelare la salute dei giocatori. Dall’altro, l’urgenza per Tudor di trovare soluzioni concrete per evitare che la squadra si presenti nuovamente così spenta e prevedibile, soprattutto in un momento cruciale della stagione in cui la Juventus non può permettersi passi falsi.