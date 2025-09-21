Le decisioni arbitrali prese dall'arbitro Antonio Rapuano e dalla sala Var nella gara tra Verona e Juventus, giocata ieri pomeriggio e terminata 1-1, stanno ancora facendo discutere sul web. Tantissimi tifosi si sono riversati sulla piattaforma X per sottolineare la gravita degli errori commessi ai danni del club bianconero. A caricare ulteriormente l'ambiente sono poi arrivate le parole nell'immediato post gara di Igor Tudor, tecnico della Juventus.

Juventus, tifosi scatenati dopo l'arbitraggio col Verona: 'Impossibile non vedere quel rosso e dare quel rigore'

La partita tra Hellas Verona e Juventus, terminata per 1-1, è ormai finita da diverse ore ma la polemica sui social prosegue. A far infuriare i tifosi bianconeri sono state le scelte del giudice di gara Rapuano e della sala Var in merito a due episodi, il calcio di rigore assegnato alla formazione scaligera per un tocco di mano di Joao Mario ritenuto involontario e per un mancato rosso a Orban per una sbracciata piuttosto evidente rifilata al difensore Federico Gatti.

Sul social X quindi, in queste ore si registra un vero e proprio fiume di messaggi dei supporter bianconeri indignati per una direzione arbitrale definita non all'altezza: "Siamo chiari, oggi il Verona ai numeri ci ha messo i piedi in testa ma i due arbitri devono essere assolutamente in malafede perché non è possibile assegnare un rigore del genere (peraltro con rimessa irregolare) e non dare il rosso a Orban..

Vergogna" scrive un tifoso. Un altro poi aggiunge: "

Anche oggi la Juventus è stata danneggiata dall'Aia: rigore inesistente, palla toccata prima di testa e poi di braccio, che è comunque in posizione congrua rispetto l'azione. Provate poi a giocare con le mani legate! Manca un rosso per gomitata su Gatti".

Infine un terzo tifoso sottolinea: "La cosa che più mi fa rabbrividire della nostra tifoseria tossica è che una parte consistente se la prende con Tudor, invece di massacrare esclusivamente arbitro e Var per due decisioni gravissime che hanno completamente indirizzato il risultato finale della partita!".

Juventus, Tudor non ne manda a dire agli arbitri: 'Una cosa che non ho mai visto in carriera'

Ad accendere i toni sono arrivate poi le parole di Igor Tudor, che ai microfoni di Dazn nell'immediato post partita, non le ha mandate a dire ai giudici di gara: "È una cosa vergognosa, quel rigore lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio", ha esordito il tecnico croato.

Tudor poi parlando del rosso non dato a Orban ha detto: "Ero davanti, l'ho visto io e l'arbitro mi ha detto che non ha caricato. Pensa che bella cosa che hanno inventato: uno può dare un cazzotto ma se non lo carichi non è rosso. Sono tanti anni che non si vedevano decisioni così".