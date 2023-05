La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti. Si attende a giorni l'ufficializzazione di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Il dirigente toscano avrebbe già l'intesa contrattuale con la società bianconera, manca solo l'incontro con Aurelio De Laurentiis per definire la rescissione del contratto con la società campana. Con lui potrebbero approdare a Torino anche suoi due collaboratori. Si parla di Giuseppe Pompilio, attualmente al Napoli, e di Stefano Stefanelli, direttore sportivo del Cesena. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe ripartire nella stagione 2023-2024 sicuramente da tre giocatori che Giuntoli stima in particolar modo: Federico Gatti, Arkadius Milik e Moise Kean.

Possibile la permanenza di Gatti, Milik e Kean

La Juventus 2023-2024 dovrebbe avere in rosa Federico Gatti, Arkadius Milik e Moise Kean. Il nuovo direttore sportivo della società bianconera Cristiano Giuntoli (si attenderebbe solo l'ufficialità del suo ingaggio) è pronta a dare fiducia al centrale difensivo, che in questa stagione sta dimostrando la sua importanza anche nella realizzazione dei gol, l'ultimo contro il Siviglia in Europa League. Potrebbe essere riscattato Arkadius Milik, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia e che diventerebbe giocatore della Juventus con il pagamento di circa 7 milioni di euro. Il dirigente toscano lo ha portato al Napoli come sostituto di Gonzalo Higuain e lo stima dal punto di vista professionale e tecnico.

Così come dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera anche Moise Kean, che è già stato riscattato dall'Everton. Si era parlato di una sua possibile cessione fino a qualche mese fa ma la volontà della società bianconera e di Giuntoli sarebbe quella di confermarlo anche nella stagione 2023-2024. Oltre a loro dovrebbero rimanere Danilo, Locatelli, Fagioli, Pogba e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a giugno Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto. Dovrebbe rimanere Angel Di Maria mentre secondo il giornalista Moretto si è attivato il rinnovo automatico del contratto di Alex Sandro per un'altra stagione. Da valutare il futuro professionale di Leonardo Bonucci e quello di Daniele Rugani, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024.

Rientreranno dai prestiti anche Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e probabilmente anche Weston McKennie, che sarà riscattato dal Leeds solo in caso di permanenza nel campionato inglese. A questi bisogna aggiungere Nicolò Rovella, che dovrebbe far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024.