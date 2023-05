Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è stato recentemente ospite sul canale Twitch ufficiale della società bianconera insieme ai suoi compagni di squadra Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. Il portiere della nazionale della Polonia ha rivelato diversi episodi e opinioni interessanti sulla sua carriera e sui suoi compagni di squadra, elogiando anche il suo compagno di squadra Mattia Perin. Uno degli argomento di discussione dell’intervista è stata la Coppa del Mondo, sottolineando come in Qatar abbia fatto due parate importanti in due rigori subiti dalla sua nazionale nella competizione mondiale.

L'atmosfera amichevole durante gli allenamenti è stata un altro argomento dell'intervista, con Szczesny che ha ammesso di non vincere a causa della sua amicizia con Perin. Ha divertito il pubblico presente alla live raccontando come Perin agisca come arbitro durante le partite amichevoli, con decisioni spesso discutibili del portiere italiano, proprio per questo Szczesny si arrabbia.

Il portiere della Juventus Szczesny ha rivelato chi non vorrebbe avversario dei suoi compagni di squadra

Sul compagno di squadra che non vorrebbe come avversario il portiere della Juventus Szczesny ha dichiarato: ‘Non sono d’accordo con loro che dicono Di Maria. Non vorrei mai affrontare Kostic e Gatti che lo prenderei a schiaffi.

Oltre a Paredes per le risse’.

Il portiere ha rivelato che il suo modello di infanzia come portiere non è stato Buffon, ma Peter Schmeichel, e che inizialmente desiderava essere una punta. Tuttavia, dopo aver provato a difendere la porta, ha scoperto le sue vere abilità nel ruolo di portiere, anche se ha ammesso che talvolta vorrebbe tornare a essere una punta.

Ha poi dichiarato che il suo agente sportivo lo chiamò quando arrivò l’offerta della Juventus e lui rispose subito di sì. In merito all’importanza nella storia della società bianconera Szczesny ha dichiarato: 'Nello spogliatoio sono segnate tutte le competizioni vinte, lì capisci l’importanza di questa società’.

Il giocatore della Juventus Szczesny ha parlato anche dell'Europa League

Il gol di Gatti ha dato entusiasmo alla Juventus, un 1 a 1 quello contro il Siviglia che alimenta speranze di partecipazione alla finale di Europa League. Sull'argomento Szczesny ha dichiarato: 'Il match contro il Siviglia è la partita più importante dell’anno. È l’unica competizione che abbiamo a disposizione, sarà bellissimo. Proveremo a prenderci la finale di Budapest'.

Il portiere della Juventus ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Se dovesse arrivare un'offerta importante la società bianconera potrebbe valutarla anche perché è uno dei giocatori che guadagna di più, circa 7 milioni di euro a stagione. Nell'eventualità in cui dovesse partire la società bianconera potrebbe dare fiducia a Perin come primo portiere investendo su un giovane come secondo.