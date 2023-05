La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli, la società bianconera valuta però anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Il brasiliano potrebbe prolungare per due stagioni dilazionando l'attuale ingaggio da 6 milioni di euro, l'argentino invece potrebbe rimanere almeno un altro anno anche perché non ha nascosto che con la famiglia si trova molto bene a Torino.

Diversa invece la situazione del colombiano e del francese, che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. A questi potrebbe aggiungersi anche Leonardo Bonucci, che ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 ma che potrebbe anche essere ceduto considerando che è una riserva nella squadra bianconera. Il difensore ha un obiettivo importante, quello di giocare l'Europeo con la nazionale italiana e c'è il rischio che non venga convocato da Roberto Mancini se non dovesse raccogliere molto minutaggio nella stagione 2023-2024. Una cessione che sarebbe agevolata anche dalla società bianconera, che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi considerando che Bonucci guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Possibili le partenze di Cuadrado, Rabiot e Bonucci a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire almeno tre giocatori nel calciomercato estivo. Juan Cuadrado e Adrien Rabiot sono in scadenza di contratto a giugno e potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Per il colombiano si parla di una possibile esperienza professionale nel campionato americano, il francese invece piace a diverse società inglesi. Potrebbe partire anche Leonardo Bonucci, che difficilmente però lascerà il calcio europeo anche perché vorrebbe giocare l'Europeo con la nazionale italiana nel 2024. Si parla però di un interesse dell'Al-Nassr per il difensore così come di diverse società americane.

L'eventuale conferma o meno di Bonucci potrebbe dipendere però anche dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri. L'eventuale arrivo di un nuovo tecnico potrebbe agevolare la permanenza del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe lasciar partire anche Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint Germain. Difficilmente il centrocampista argentino sarà riscattato considerando il prezzo del cartellino (circa 20 milioni di euro) e quello dell'ingaggio, guadagna 7 milioni di euro a stagione. Potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, che ritornerà dal prestito al Monza a giugno. A proposito di argentini potrebbe essere ceduto in prestito Matias Soulé, si parla di un interesse del Genoa che è stato promosso di recente in Serie A.