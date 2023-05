Nelle scorse ore l'ex tecnico Luigi Maifredi ha parlato a Juvenews.eu della Juventus, criticando la scelta del club bianconero di puntare per la seconda volta sul tecnico Massimiliano Allegri. Di quest'ultimo, ha detto la propria opinione ai microfoni di Tuttojuve.com. anche l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli.

Juventus, Maifredi punge Allegri: "Tecnico sopravvalutato, ha vinto in passato ma con rose piene di campioni"

L'ex allenatore della Juventus Luigi Maifredi è tornato a parlare della formazione bianconera e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Maifredi, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Juvenews.eu ha dunque criticato la scelta del club bianconero di puntare per la seconda volta sul livornese: "L'errore più colossale commesso dalla Juve? Secondo me riprendere Allegri, forse eccessivamente sopravvalutato. Ok, aveva vinto in passato. Ma aveva sempre rose di campioni, doveva solo gestire. Ronaldo, Dybala, Tevez, Pirlo, Pogba, Vidal ecc si allenano da soli, mica i meriti sono poi tuoi. Non solo lo hanno ripreso, ma gli hanno pure fatto un lungo contratto. Ecco che cosa si è sbagliato". Maifredi ha poi continuato a parlare nel suo discorso sulla Juventus di Angel Di Maria, sottolineando come l'argentino abbia sorprendentemente deluso le aspettative dell'ambiente bianconero e che i fischi presi dall'esterno nel momento della sua uscita dal campo nel match contro il Milan siano stati giusti.

Maifredi ha poi concluso il suo intervento parlando di Dusan Vlahovic ed evidenziando come il serbo, se fosse allenato da un tecnico di livello superiore, sarebbe tra i primi 4 attaccanti del mondo.

Cobolli Gigli: "Allegri ha ribadito che vuole rimanere alla Juventus ma non so se la dirigenza vorrà mantenerlo"

Anche l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha parlato dell'annata della Juventus e del possibile futuro di Massimiliano Allegri. Cobolli Gigli, intervistato ai microfoni di Tuttojuve.com, ha dunque detto del manager toscano: "Allegri fa sapere di avere due anni di contratto e ha tutto il diritto di ribadirlo.

Non so se l'attuale dirigenza vorrà mantenerlo nell'attuale posizione di allenatore, vorrà trovargli una posizione più decentrata nell'ambito della Juventus, oppure vorranno raggiungere un'intesa per terminare il rapporto lavorativo. Ho sempre avuto molta stima nei suoi confronti, però ha dimostrato qualche piccola sfilacciatura, per altro anche abbastanza comprensibile".

Cobolli Gigli ha poi parlato di quelli che potrebbero essere i possibili sostituti di Allegri in caso il tecnico della Juventus dovesse essere esonerato, facendo i nomi di Thiago Motta, Paulo Sosa e Raffaele Palladino.