La Juventus è al lavoro in previsione di un Calciomercato estivo che sarà condizionato dalle vicende giudiziarie. La società bianconera starebbe valutando diversi rinforzi importanti anche se gran parte di questi potrebbero definirsi solo dopo delle cessioni altrettanto pesanti. Uno dei giocatori graditi dalla Juve sarebbe Milinkovic-Savic, che in questa stagione ha contribuito al raggiungimento della Champions League per la Lazio fra gol segnati e assist forniti ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro considerando che il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società laziale.

Difficile pensare che la Juventus decida di investire tale somma, per questo potrebbe offrire delle contropartite tecniche gradite alla Lazio.

I giocatori Kulusevski e Rovella potrebbero trasferirsi alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic-Savic

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri gradirebbe i centrocampisti Nicolò Rovella e Dejan Kulusevski. Il primo ritornerà dal prestito al Monza a giugno dopo una stagione importante in cui si è confermato uno dei migliori giovani italiani. Il classe 2001 è un giocatore ideale per la Lazio alla ricerca di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Nella squadra di Sarri Rovella giocherebbe titolare, cosa che non gli sarebbe garantita alla Juventus. Titolarità che avrebbe anche Dejan Kulusevski, considerando la stima professionale che il tecnico fiorentino ha nei riguardi del centrocampista svedese, che potrebbe giocare come mezzala ma anche come punta di fascia del 4-3-3 della Lazio.

L'eventuale trasferimento del centrocampista svedese però non dipende solo dalla Juventus ma anche dal Tottenham. La società inglese non si è qualificata in Champions League per la prossima stagione e non deve necessariamente riscattare il cartellino di Kulusevski. Ha solo un diritto di acquisto che potrebbe decidere di utilizzarlo e investire i 35 milioni di euro per acquistare il cartellino del centrocampista svedese.

Se così non fosse la Juventus potrebbe offrire Kulusevski e Rovella alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic-Savic.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per valutare rinforzi anche per la difesa. Potrebbe arrivare un centrale oltre a due terzini. A tal riguardo piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli ed Emil Holm dello Spezia.

Entrambi valutati circa 20 milioni di euro, rappresenterebbero investimenti per il presente e per il futuro e adatti eventualmente ad una difesa a quattro od un centrocampista a cinque, idee di gioco utilizzate in questa stagione.