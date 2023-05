La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui saprà come si evolverà la vicenda giudiziaria della manovra stipendi dopo aver ricevuto una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Il mercato passerà evidentemente dal nuovo direttore sportivo, sarebbe vicino l'ingaggio di Cristiano Giuntoli, che dovrà prima rescindere il contratto con il Napoli. La società bianconera sta già lavorando e cercherà di alleggerire la rosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport le certezze per la prossima stagione sono 11 giocatori, ovvero i senatori come Bonucci e Bremer, Perin e De Sciglio e gran parte dei giovani valorizzati in questa stagione dalla società bianconera.

Sono 11 i giocatori che sarebbero certi di rimanere nella stagione 2023-2024

I giocatori certi di rimanere in bianconero sono i senatori Bonucci, Danilo, Perin, De Sciglio, così come i "nuovi" certi Gatti, Bremer, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic e Iling-Junior. Fondamentalmente, si tratta di pochi senatori e giovani talenti il cui futuro è garantito, sui quali la Juventus intende basare la sua rinascita e il ritorno al successo. Questi sono i piani confermati dalla società bianconera, che ora sta prendendo sul serio la preparazione per la prossima stagione, che sicuramente non sarà semplice a causa delle varie questioni extra campo.

Non ci resta che attendere ulteriori conferme riguardo a questa situazione.

I giocatori che potrebbero lasciare Torino

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori nel Calciomercato estivo. Su tutti quelli in scadenza di contratto, ovvero Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Alex Sandro. Sul brasiliano si parla di un prolungamento di contratto già arrivato.

Si sarebbe attivato il rinnovo automatico ad un totale di presenze anche se la società bianconera non lo ha ancora ufficializzato. Potrebbero lasciare Torino anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa nell'eventualità arrivasse un'offerta importante, così come Moise Kean, diventato un giocatore della Juventus dopo che la società bianconera lo ha riscattato nei mesi scorsi dall'Everton.

Non sarebbe certa la conferma neanche di Daniele Rugani, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024 ed ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione. Dovrebbero lasciare a titolo definitivo anche quei giocatori che ritorneranno dal prestito in altre società. Parliamo di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, per Kulusevski invece si parla di riscatto da parte del Tottenham a giugno nonostante la società inglese non si sia qualificata alla Champions League per la stagione 2023-2024. Rientreranno dal prestito anche Rovella e Cambiaso, che dovrebbero far parte della società bianconera.