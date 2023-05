'La Juventus ha contattato l’agente sportivo di Dybala. Per adesso si tratta solo di un sondaggio per capire la situazione del giocatore è avere più dettagli sulla clausola rescissoria'. Questo il post pubblicato da Sebastiano Sarno sul suo account ufficiale di Twitter. L'esperto di Calciomercato ha sottolineato come la società bianconera starebbe valutando il ritorno dell'argentino, che ha lasciato a parametro zero la Juventus a giugno dopo la decisione della stessa di non prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore anche ad un ingaggio inferiore rispetto a quello che guadagnava fino alla scorsa stagione l'argentino (circa 7,5 milioni di euro a stagione).

Possibile sondaggio della Juve per valutare la possibilità di un ritorno di Paulo Dybala

La Juventus avrebbe contattato Jorge Antun, l'agente sportivo di Paulo Dybala, secondo l'esperto di calciomercato Sebastiano Sarno.. Al momento si tratta solo di un sondaggio per capire la situazione del giocatore e ottenere maggiori dettagli sulla clausola rescissoria. Un'eventuale trattativa sarà complicata, non tanto per la clausola rescissoria, che dovrebbe essere di 20 milioni di euro, ma per l'atteggiamento che Dybala potrebbe avere nei confronti di una società che solo pochi mesi fa ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Insomma, sembra essere una strada in salita. Tuttavia, sembra che sia stato effettuato un sondaggio.

Al momento, Dybala si trova a Roma e avrà anche la possibilità di giocarsi la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest il prossimo 31 maggio [VIDEO]. Una competizione che la Juventus avrebbe voluto vincere. Tuttavia, in Spagna gli uomini di Allegri sono stati sconfitti ai tempi supplementari contro il Siviglia.

La stagione fino ad ora di Dybala alla Roma

Il giocatore Paulo Dybala ha dato un contributo importante alla stagione della Roma. In campionato ha disputato 24 match segnando 11 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa Italia e 10 match, 4 gol ed 1 assist in Europa League, con la possibilità di incrementare i dati in questo finale di stagione con la Roma che si giocherà la possibilità di vincere la competizione europea contro il Siviglia.

L'argentino è stato un riferimento della Juventus dal 2015 al 2022, contribuendo alla vittoria di 5 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane oltre ad essere andato vicino alla vittoria della Champions League nel 2017. E' stato uno dei protagonisti della nazionale argentina vincendo non solo la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa ma anche la Coppa del Mondo nella recente competizione disputata in Qatar a dicembre.