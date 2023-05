La Juventus potrebbe tornare ad attingere ai parametri zero anche nella sessione di Calciomercato estivo 2023. Ci sono infatti diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno con le rispettive società che potrebbero interessare ai bianconeri.

Se a centrocampo circola il nome del belga Youri Tielemans, per il settore avanzato invece fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Wilfried Zaha, nazionale ivoriano classe 1992 che potrebbe decidere di non prolungare la propria intesa contrattuale con il Crystal Palace. Il giocatore viene accostato dai media a diversi altri club inglesi, ma anche alla Juve, al Milan e alla Roma: avendo un passaporto extracomunitario, ciò potrebbe influire nelle decisioni di mercato delle società interessate al suo ingaggio.

Zaha dal 2014 è un punto fermo del Crystal Palace

Wilfried Zaha non è mai stato una grande realizzatore sul piano del numero delle reti, ma ha dato sempre un contributo importante nel Crystal Palace. In tanti ricordano la sua parentesi calcistica deludente al Manchester United (ormai quasi dieci anni fa) ma poi dall'estate 2014 è diventato un punto fermo del club londinese, andando anche in doppia cifra sul piano dei gol segnati in tre diverse edizioni della Premier League. In questa stagione fino ad adesso ha disputato nel campionato inglese 25 match segnando sette gol e fornendo due assist, a questi bisogna aggiungere una presenza e un assist in Fa Cup.

Zaha può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato: da attaccante di fascia a prima punta centrale.

Con la nazionale ivoriana in carriera ha disputato un totale di 30 presenze, con cinque gol.

Il Crystal Palace potrebbe anche valutare di fare un'offerta per il prolungamento di contratto per il giocatore, anche se ha già dei "sostituti" in rosa, ossia i centrocampisti offensivi Eberechi Oluchi Eze e Michael Olise.

Juventus: il punto sul 'mercato' dei parametri zero

Wilfried Zaha è solo uno dei giocatori a parametro zero che piacciono alla Juventus per la stagione 2023-2024. Si valuta ad esempio l'ingaggio anche di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester, che piacerebbe anche alla Roma.

A proposito di giocatori in scadenza di contratto anche la società bianconera ne ha diversi: Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Juan Cuadrado, Alex Sandro e il portiere Carlo Pinsoglio. Ogni valutazione verrà comunque presa alla fine del campionato.