La dirigenza dell'Inter starebbe valutando diversi profili per rinforzare la difesa della prossima stagione: il nome nuovo di questi giorni di Calciomercato sarebbe quello di Kevin Danso, difensore del Lens.

L'idea dell'Inter per la difesa: Kevin Danso

La stagione calcistica del Lens potrebbe essere coronata dall'accesso alla prossima Champions League; il club per ora è terzo nel campionato francese e sta disputando un'annata eccellente, che avrebbe messo in mostra diversi giocatori della sua rosa.

Molti club internazionali seguono la Ligue1 come 'serbatoio' di campioni per cercare rinforzi per il futuro e tra questi il nome nuovo sarebbe quello di Kevin Danso: il difensore del Lens ha disputato 33 partite in stagione in campionato, segnando una rete e fornendo un assist, con prestazioni sempre di livello che hanno trascinato la squadra.

La dirigenza dell'Inter avrebbe messo gli occhi sul difensore, con il progetto di lavorare per sostituire il partente Milan Skriniar, che nella prossima estate lascerà Milano per accasarsi al Paris Saint Germain.

Il centrale austriaco ha un contratto di ferro con il club francese, che andrà in scadenza solamente nel giugno 2026: la valutazione del calciatore effettuata dal club francese sarebbe di circa 20 milioni di euro, richiesti cash senza alcuna contropartita tecnica.

Anche il Napoli sarebbe interessato al difensore centrale, alla ricerca di nuovi rinforzi dopo la vittoria dello scudetto in questa stagione.

La situazione della difesa nerazzurra del futuro

La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti in estate con la partenza di Skriniar, ma non solo: anche il contratto di Stefan De Vrij è in scadenza nel prossimo giugno e le parti starebbero lavorando per trovare un accordo per trattenere il difensore olandese a Milano.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, avrebbero proposto al difensore un biennale da circa 4 milioni di euro a stagione, ma il tutto sarebbe bloccato in attesa dell'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Dovesse sfumare l'obiettivo di una qualificazione alla principale coppa europea, i nerazzurri potrebbero rinegoziare le condizioni contrattuali, proponendo solamente 2 milioni di euro di stipendio annui anziché 4.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando anche con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per trovare un accordo per il prosieguo del prestito di Acerbi, che non dovrebbe rientrare nei piani dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri e pertanto potrebbe rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione.