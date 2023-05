La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. A tal riguardo sono rimaste cinque partite di campionato e almeno due di Europa League, che potrebbero diventare tre se la squadra bianconera dovesse qualificarsi per la finale di Europa League battendo il Siviglia. Dopo la vittoria contro il Lecce i bianconeri dovranno sfidare nella 34^ giornata di campionato una delle squadre più in forma del campionato, l'Atalanta, che ha ambizioni di qualificazione alla Champions League considerando che attualmente si trova al quinto posto insieme a Milan e Roma a -2 dal terzo posto e a -5 dal terzo posto della Juventus.

Match importante anche per i bianconeri, un vero e proprio spareggio per la Champions League anche se non è da scartare la possibilità che arrivino punti di penalizzazione da scontare per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Allegri potrebbe decidere di affidarsi al solito 3-5-2 cambiando qualcosa nel settore avanzato in previsione del match di Europa League contro il Siviglia previsto l'11 maggio.

L'Atalanta potrebbe affidarsi a Hojlund e Zapata

Il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini schiererà i giocatori più in forma. Fra questi ci sono sicuramente Hojlund e Zapata, possibile un 3-4-2-1, idea di gioco oramai abituale del tecnico piemontese. Portiere titolare dovrebbe essere Musso, difesa a tre con Toloi, Scalvini e Dijmsiti.

A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Zappacosta, centrali de Roon e Koopmeiners, sulla fascia sinistra Maehle. I due trequartisti dovrebbero essere Pasalic e Hojlund a supporto di Zapata.

La Juventus dovrebbe giocare con Chiesa e Vlahovic

La Juventus dovrebbe essere schierata da Massimiliano Allegri con il 3-5-2.

Sono arrivate risposte importanti nel match contro il Lecce da parte di Bonucci, che potrebbe essere confermato al centro della difesa. Gatti potrebbe essere preferito a Bremer, centrale di sinistra invece potrebbe giocare Alex Sandro. A centrocampo Cuadrado sulla fascia destra, potrebbe ritornare titolare Locatelli supportato da Fagioli e Rabiot con Kostic sulla fascia sinistra.

Nel settore avanzato Chiesa potrebbe giocare a supporto di Vlahovic, che è ritornato in gol in campionato nel match contro il Lecce. Non è da scartare la possibilità giochi diversi minuti anche Kean, già convocato per il match contro il Lecce dopo diverse settimane fermo per un problema muscolare.

Le probabili formazioni di Atalanta e Juventus

Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (3-4-2-1): Musso - Toloi, Scalvini, Djimsiti - Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle - Pasalic, Hojlund - Zapata. Allenatore Gianpiero Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.