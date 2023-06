Recentemente si era parlato della possibilità che i due terzini Alex Sandro e Juan Cuadrado potessero rimanere alla Juventus, ma sembra che la loro avventura con la squadra bianconera stia arrivando al termine. La dirigenza sta cercando in vari modi di attirare l'attenzione di potenziali acquirenti per Alex Sandro, anche valutando la possibilità di una rescissione consensuale anticipata dopo il rinnovo automatico del contratto. Per quanto riguarda Juan Cuadrado, si dice che il Fenerbahce, insieme ad altre squadre esotiche, sia interessato al giocatore.

Il sostituto del colombiano potrebbe arrivare dalla Spagna, nello specifico dal Real Madrid.

Il giocatore Odriozola potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 5 milioni di euro

Il Real Madrid avrebbe infatti manifestato la volontà di cedere in via definitiva il cartellino di Alvaro Odriozola, che da tempo è stato messo ai margini del progetto del club madrileno, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Una somma vantaggiosa se consideriamo le qualità del giocatore, in molti lo ricordano per l'ottima stagione in prestito alla Fiorentina nel 2021-2022 con un contributo importante alla squadra toscana. Odriozola in questa stagione ha raccolto poco minutaggio e sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale nel campionato italiano.

Odriozola può giocare terzino destro ed è molto offensivo.

Gli altri nomi per la fascia destra: piacciono anche Holm e Fresneda

Inoltre, uno dei possibili obiettivi della Juventus che potrebbe lasciare il Real Madrid sarebbe anche Lucas Vázquez, anche se il giocatore preferirebbe giocare la Champions League.

Oltre all'esperienza, la Juventus sta cercando anche un profilo più giovane.

Da tempo si è parlato della possibilità di ingaggiare Emil Holm dallo Spezia, ma piace anche il talento di Ivan Fresneda del Valladolid, che ha una clausola di rescissione di 20 milioni di euro e interessa a diversi club di alto livello in Europa.

I possibili nomi per la fascia sinistra: si valuterebbe Fabiano Parisi

Abbiamo parlato della possibile rescissione contrattuale di Alex Sandro.

Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Fabiano Parisi.

La Juventus sta sondando il terreno per Fabiano Parisi, il terzino sinistro dell'Empoli che piace molto al club bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è previsto un incontro tra le due società in questi giorni. La situazione di Parisi dipende da quella di Luca Pellegrini: la Lazio vorrebbe trattenere quest'ultimo, ma a una somma inferiore ai 15 milioni di euro del riscatto stabilita con la Juventus. La società bianconera vorrebbe monetizzare dalla vendita di Pellegrini per ottenere le risorse necessarie a formulare un'offerta più pesante per Parisi, magari valutando la possibilità di un prestito con diritto di riscatto.