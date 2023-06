Nessuno sarebbe incedibile nell'estate di Calciomercato della Juventus. I conti, privi degli introiti della Champions League, devono quadrare e così ogni offerta congrua verrà presa in considerazione. Nessuna svendita ovviamente, ma se qualcuno si dovesse presentare a Torino con l'assegno giusto potrebbe avere il via libera anche per i campioni di Allegri. Sarebbe il caso di Bremer, difensore brasiliano entrato nel mirino della Premier League, West Ham e Tottenham soprattutto, che la Vecchia Signora valuterebbe tra i 60 e gli 80 milioni di euro, ed è il caso di Federico Chiesa, approcciato, si dice, dal Liverpool di Klopp.

Anche per lu la cifra minima per un'eventuale cessione sarebbe di 60 milioni di euro.

Il futuro di Vlahovic lontano dalla Juventus

Il terzo giocatore che potrebbe far svoltare il mercato sotto la Mole è il centravanti Dusan Vlahovic. Il serbo non è ancora riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità a Torino, ma continua ad avere diversi estimatori all'estero. Nella ultime ore si sarebbe fatto avanti il Chelsea che rispetto alle scorse finestre di trattative, adesso deve pensare più a vendere che ad acquistare. Loftus-Cheek sarebbe vicino al Milan, Havertz pare essere promesso sposo dell'Arsenal e da risolvere c'è anche la questione Lukaku.

Così, secondo i rumors che arrivano dall'Inghilterra, ai blues sarebbe venuta l'idea di impostare uno scambio con la Juventus Vlahovic-Lukaku.

A livello tecnico Allegri avrebbe la prima punta dominante fisicamente tanto cercata, utile sia in area di rigore che in fase di ripiego, e per entrambi i calciatori il trasferimento potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio.

Lukaku tra Inter e Juventus

Non sarebbe un'operazione facile perché il belga, che nelle scorse settimane avrebbe rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita, è molto legato all'Inter e vorrebbe tornare proprio in nerazzurro.

Il problema è che a Milano i fondi scarseggiano e il Chelsea non accetterebbe un nuovo prestito. L'idea di Marotta sarebbe quella di cedere Onana per 50 milioni al Manchester United e poi presentarsi con quell'assegno alla corte dei londinesi per strappare il sì anche del club oltre che quello del giocatore.

Il progetto non è però di facile e rapida realizzazione perché lo United, interessato sì a Onana, starebbe ancora ragionando sul futuro della sua porta visto che in rosa c'è ancora De Gea che pesa e non poco sul bilancio alla voce stipendio.

Romelu Lukaku, accostato anche al Milan, sarà uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato, l'Inter ci prova e anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa con la carta Vlahovic da giocarsi come jolly.