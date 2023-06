La stagione 2023-2024 della Serie A è appena terminata e c'è un solo verdetto ancora da sciogliere: chi accompagnerà Sampdoria e Cremonese in Serie B? Domenica prossima si giocherà lo spareggio tra Verona e Spezia per decretare la terza retrocessa, per il resto già si sa che Napoli, Lazio, Inter e Milan giocheranno la prossima Champions League, mentre Atalanta e Roma saranno le italiane in Europa League e la Juventus sarà impegnata in Conference League.

Serie A, chi ha portato più tifosi allo stadio

Conclusa la stagione è tempo di bilanci anche per gli spettatori allo stadio con numeri che tornano ad essere alti dopo che i passati campionati sono stati tormentati dalla pandemia con capienza ridotte o addirittura azzerate.

Il primo posto nella classifica degli spettatori in Serie A è dell'Inter con 1.380.181 paganti ad ammirare le gesta della squadra di Inzaghi che ha concluso al terzo posto in campionato e che sabato prossimo si giocherà la finale di Champions League [VIDEO] contro il Manchester City a Istanbul (calcio d'inizio alle ore 21). Seconda posizione per il Milan che non si ferma molto lontano dai nerazzurri, con 1.365.729, in quello che può essere considerato l'ennesimo derby della stagione. Milano comanda, quindi, mentre al terzo posto c'è la Roma, la terza e ultima formazione a superare il milione di presenze e non di poco con i suoi 1.178.816 durante questo campionato di Serie A. Al quarto posto c'è il Napoli campione d'Italia con 866.964 presenze al Maradona in un'annata che è già nei libri di storia della società campana, di poco sopra la Lazio con 851.921, un dato che però è arrotondato e ancora non ufficiale.

Juventus fuori dal podio

In sesta posizione la Juventus con 715.764 davanti alla Fiorentina (611.808), altra squadra la cui stagione non è ancora finita perché mercoledì si giocherà la finale di Conference League a Praga contro il West Ham. Subito dietro i viola ecco il Lecce 469.824 trascinato dai suoi tifosi verso la salvezza e seguito con entusiasmo anche grazie alla promozione della passata stagione.

Decimo posto per l'Udinese (423.960), undicesimo per la Salernitana (382.113) e dodicesima per la Sampdoria (381.928) sostenuta fino all'ultimo nonostante un campionato da dimenticare anche a causa dalla situazione societaria.

Scendendo ancora, al tredicesimo posto c'è il Torino (370.588), al quattordicesimo il Verona (362.270), al quindicesimo l'Atalanta (346.593), al sedicesimo il Sassuolo (254.11), al diciassettesimo il Monza (235.840), al diciottesimo la Cremonese (227.736), al diciannovesimo l'Empoli (195.483) e infine in ultima posizione lo Spezia con 175.835.