In casa Juventus tiene banco la questione legata al futuro incerto di Massimiliano Allegri. Lo stesso tecnico livornese, ieri 4 giugno al temine della gara contro l'Udinese, ha passato la palla alla società per definire definitivamente il suo futuro. Allegri, dal canto suo, sembra intenzionato a rimanere in bianconero ma serve la conferma del club. Al momento sembra che le parti possano andare avanti ma non sono da escludere sorprese. Di quelle che potrebbero essere le sorti della panchina della Juventus, ne ha parlato Massimo Mauro a Pressing: "Io ho sentito degli amici di Torino che non c'entrano con il calcio che dicono che potrebbe tornare Conte".

Dunque, le voci che riguardano un possibile cambio di allenatore per la Juventus non accennano a fermarsi perciò non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se la società farà definitivamente chiarezza.

Il parere di Mauro

Nelle ultime ore, le parole post Udinese - Juventus di Massimiliano Allegri hanno lasciato diversi dubbi sulla permanenza in bianconero dell'allenatore. Il tecnico livornese ha ribadito di avere un contratto ancora di due anni e per fare chiarezza sul futuro ha demandato le responsabilità alla dirigenza juventina. Delle parole di Massimiliano Allegri ne ha parlato anche Massimo Mauro: "Allegri poteva stare zitto, non dire alcune cose ma se le ha detto ti fa pensare che c'è qualche problema tra lui e la società".

Dunque, per l'ex calciatore della Juventus le dichiarazioni di Allegri lasciano intendere che possa esserci qualche problema. Infine, Mauro ha sottolineato che probabilmente Allegri non ha avuto rassicurazioni sul futuro: "Se ha detto queste cose è perché secondo me non è sicuro di rimanere".

Si attende l'incontro Allegri - Elkann

Da oggi 5 giugno, la Juventus è in vacanza e la squadra tornerà alla Continassa il prossimo 10 luglio per iniziare la preparazione. Ma resta da capire se a guidare i bianconeri durante la preparazione estiva ci sarà ancora Massimiliano Allegri oppure no. Questo è il nodo da sciogliere e la società dovrà prendere una decisione quanto prima.

In settimana, come rivelato da Repubblica, dovrebbe esserci l'incontro proprio tra il tecnico livornese e John Elkann.

L'ad di Exor sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sul futuro della panchina della Juventus. Ma a rendere tutto più difficile sembra esserci il costo che il club bianconero dovrebbe sostenere per l'esonero di Massimiliano Allegri. L'allenatore e il suo staff sono legati ancora per due anni alla Juventus e peserebbero a bilancio per circa 43 milioni. In ogni caso toccherà a John Elkann decidere il da farsi e se è venuto davvero il momento per il club bianconero di cambiare guida tecnica.