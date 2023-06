Uno dei migliori giocatori della stagione dell'Inter è stato sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista ha fatto la differenza sia in Italia che in Europa, avendo un ruolo da protagonista per arrivare in finale di Champions League. Ovviamente le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dei top club europei, e tra questi c'è anche il Manchester United, che vuole rinforzare notevolmente il centrocampo visto che si vuole essere competitivi in Champions League nella prossima stagione. Non sarà semplice, però, convincere la società nerazzurra a privarsene visto che il classe 1997 è uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate visto che molto probabilmente andrà via Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto. Diverse le piste che stanno sondando i bianconeri, e tra questi ci sarebbe anche Teun Koopmeiners, e ci sarebbero stati anche dei contatti in queste ore con l'Atalanta.

L'offerta del Manchester United

Il Manchester United sarebbe pronto a fare un assalto per Nicolò Barella nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centrocampista piace molto ai Red Devils, anche se in questo momento è concentrato esclusivamente sulla finale di Champions League, che si giocherà sabato prossimo alle ore 21 a Istanbul. L'Inter non vorrebbe privarsi del giocatore, ritenuto fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ma ormai nessuno può essere considerato incedibile al giorno d'oggi.

In questa stagione il classe 1997 è stato spesso decisivo, pur avendo un rendimento in alcuni casi altalenanti. I numeri sono dalla sua, avendo messo a segno sei gol e collezionato sei assist in campionato, a fronte di tre gol realizzati in Champions League. Proprio per questo servirà una proposta 'indecente', che in questo caso dovrebbe superare i 100 milioni di euro per arrivare ad un accordo.

In caso contrario l'Inter non si priverà del giocatore, blindato tra l'altro da un contratto fino a giugno 2026.

La proposta della Juventus per Koopmeiners

La Juventus avrebbe avuto dei contatti con l'Atalanta per riuscire ad arrivare a Teun Koopmeiners la prossima estate. Il centrocampista olandese è ritenuto fondamentale per il salto di qualità in mezzo al campo, essendo in grado di fare le due fasi.

I numeri parlano per lui, avendo messo a segno dieci gol e collezionato quattro assist in trentatré partite di campionato.

Con la Dea ci sarebbe stato anche un vertice e si sta valutando l'ipotesi di uno scambio con Fabio Miretti, con conguaglio sui 15-20 milioni di euro a favore della Dea.