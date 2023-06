Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente André Onana, arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Ajax. Partito in sordina come riserva di Samir Handanovic, con il passare delle settimane ha scalato le gerarchie fino a prendersi i gradi del titolare fisso tra i pali nerazzurri. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l'attenzione dei top club europei. In particolar modo, ci sarebbe il Chelsea ad aver fatto dei passi avanti e, nonostante il club meneghino sia restìo a privarsene, si starebbe preparando un nuovo tentativo.

Il Milan andrà alla ricerca di rinforzi in attacco visto che in questa stagione, eccezion fatta per Olivier Giroud e Rafael Leao, tutti gli altri attaccanti in rosa hanno deluso le aspettative. Tante le piste sondate dalla società rossonera e tra queste ci sarebbe anche quella che porta a Stephan El Shaarawy, attualmente in forza alla Roma.

Chelsea su Onana

Uno dei nomi che potrebbe infiammare il prossimo mercato dell'Inter in uscita è quello di André Onana. Grazie al cammino entusiasmante in Champions League, con la finale in programma contro il Manchester City sabato 10 giugno, la società nerazzurra non sarà costretta a fare sacrifici ma questo non vuol dire che non ci saranno cessioni qualora arrivassero proposte importanti.

E proprio l'estremo difensore camerunense è finito nel mirino del Chelsea, che è alla ricerca di un rinforzo di spessore tra i pali, visto che vuole rivoluzionare la rosa a disposizione di Pochettino dopo un'annata decisamente deludente che ha visto i Blues finire a metà classifica in Premier League, fuori da ogni competizione europea.

I rapporti tra le due società sono ottimi e si sta parlando anche del possibile rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. Il club inglese sarebbe pronto ad un nuovo tentativo dopo un sondaggio andato a vuoto nelle scorse settimane per Onana e per questo motivo sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro e il cartellino di Mendy, ma difficilmente i nerazzurri accetteranno.

Il club meneghino, infatti, qualora andasse via Onana, andrà su Vicario dell'Empoli e per questo punterà ad incassare almeno 60 milioni di euro dal cartellino del camerunense.

Milan su El Shaarawy

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Stephan El Shaarawy per rinforzare l'attacco la prossima estate. L'attaccante piace molto per la sua duttilità, essendo in grado di giocare in ogni ruolo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma e i rossoneri avrebbero messo sul piatto un biennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Bisognerà vedere se ci sarà un rilancio dei giallorossi, magari approfittando del terremoto in casa rossonera con l'addio di Paolo Maldini che potrebbe portare ripercussioni anche sul tema mercato.