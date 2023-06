L'Inter avrebbe intenzione di provare l'affondo per Franck Kessié. Archiviata la sconfitta nella finale di Champions League con il Manchester City, i nerazzurri devono iniziare a pianificare le strategie per il prossimo Calciomercato e per rinnovare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. E' in questo contesto che il centrocampista del Barcellona sarebbe tornato nuovamente in cima alle preferenze del club milanese.

Tra le prime necessità dell'Inter, infatti, ci sarebbe quella di avere un centrocampista di fisico e potenza e di buona qualità.

Kessié rientrerebbe in questo identikit, e non a caso il suo nome viene accostato già da diversi mesi alla Beneamata. La società milanese sarebbe pronta a riaprire i contatti con il Barça per trovare la formula giusta che metta d'accordo tutte le parti coinvolte e che permetta a Kessié di arrivare alla Pinetina durante il mercato estivo.

Il problema sarebbe di natura economica, poiché l'Inter non può spendere i 30 milioni di euro chiesti dal Barcellona per lasciar partire il centrocampista ivoriano. Il club meneghino preferirebbe proporre uno scambio, ma sembra che dalla Catalogna siano disposti ad aprire una trattativa solo se nell'operazione rientrasse Marcelo Brozovic.

Kessié-Brozovic: lo scambio che potrebbe piacere al Barcellona

La situazione di Kessié al Barcellona sembra piuttosto chiara. Il calciatore - arrivato in Catalogna nel luglio del 2022 a parametro zero, svincolato dal Milan - avrebbe fatto sapere ai dirigenti di avere interesse nel continuare la sua avventura in blaugrana. I vertici della società spagnola, però, gli avrebbero risposto che se dovesse restare troverebbe poco spazio fra i titolari, facendogli capire che, qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, verrebbe ceduto.

Il destino di Kessié potrebbe essere fra Inghilterra e Italia. Il Barça vorrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro. L'Inter non ha la disponibilità finanziaria per investire così tanto e, per questo motivo, starebbe cercando una formula alternativa per convincere i neo-campioni di Spagna. La strada da percorrere potrebbe essere quella di uno scambio fra calciatori.

Sembra che i nerazzurri abbiano già fatto i nomi di Dumfries e Correa come eventuali pedine di scambio, trovando però una certa freddezza nella reazione della dirigenza del Barcellona. Di fatti, l'unico nome che sarebbe gradito ai blaugrana sarebbe quello di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato piace all'allenatore Xavi che lo ritiene adatto alle sue idee tattiche. Inoltre, dopo la convincente prestazione nella finale di Champions League, i catalani potrebbero essere ancor più convinti della bontà dell'inserimento in organico del numero 77 nerazzurro. L'Inter, nella sua corsa a Kessié, deve comunque fare attenzione al Liverpool che pare stia seguendo l'ex Milan e che avrebbe le risorse economiche per versare i 30 milioni richiesti dal Barça.