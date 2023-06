Inter e Juventus studiano i profili che potrebbero rinforzare le squadre in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, i nerazzurri avrebbero in mente di riportare Achraf Hakimi a Milano e di ingaggiare il giovane Yan Bisseck per sostituire il partente Milan Skrniar. Il ragazzo, cresciuto nel Colonia, gioca nell'Aarhus, in Danimarca, e ha una clausola di 7 milioni di euro.

I bianconeri, invece, potrebbero decidere di cambiare guida tecnica. Massimiliano Allegri non ha entusiasmato durante questa annata soprattutto per la campagna europea e avrebbe ricevuto delle proposte molto allettanti provenienti dall'Arabia.

Il suo erede potrebbe essere scelto tra Igor Tudor e Antonio Conte.

Hakimi potrebbe ritornare all'Inter

L'Inter sarebbe fortemente intenzionata a riportare Hakmi alla Pinetina. Il ragazzo avrebbe già aperto alla cessione in quanto non sarebbe felice della propria situazione in Francia. L'operazione non è semplice ma la volontà del marocchino potrebbe rivelarsi decisiva. La trattativa potrebbe prevedere un prestito oneroso con diritto di riscatto e potrebbe essere agevolata dall'addio di Robin Gosens: il terzino sarebbe infatti in uscita con diversi club tedeschi interessati al suo cartellino. La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Hakimi, se dovesse ritornare, dovrebbe però accettare una forte riduzione dello stipendio.

Un giovane centrale per il futuro della difesa

L'Inter avrebbe anche avviato i contatti per sostituire Milan Skriniar. Lo slovacco ha deciso di non rinnovare il contratto e vestirà la maglia del Paris Saint Germain. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Yann Bisseck. Il classe 2000 potrebbe agire sia in una difesa a tre che in quella a quattro.

L'operazione sarebbe anche piuttosto semplice perchè è possibile ingaggiarlo pagando una clausola da circa 7 milioni di euro.

Le soluzioni per la Juventus

La Juventus potrebbe separarsi da Massimiliano Allegri nonostante un contratto in essere fino al 2025. Il tecnico toscano avrebbe infatti ricevuto un'offerta molto allettante dall' Al-Hilal che sarebbe disposto ad assicurargli circa 20 milioni di euro a stagione.

Come possibili eredi ci sarebbero in orbita bianconera i nomi di Antonio Conte ed Igor Tudor. Il primo è alla ricerca di una nuova avventura dopo aver rescisso il contratto con il Tottenham, mentre il secondo ha già lasciato il Marsiglia ed è libero per un nuovo incarico.

Ad oggi appare più credibile la candidatura del croato anche per via dell'ingaggio che sarebbe molto più abbordabile per le casse bianconere rispetto a quello che vorrebbe Conte: le prossime settimane saranno in tal senso decisive.