"I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, in una finale che abbiamo voluto a tutti i costi. Siamo riusciti a concedere pochissimo ad una squadra fortissima. Non cambierei i miei giocatori con nessuno, e oggi tutti hanno visto il perché. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Tutti hanno visto con che orgoglio abbiamo giocato, i ragazzi sono abbattuti ma il calcio è anche questo. Si è visto tutto il lavoro che abbiamo fatto e vogliamo tornare presto a giocarci un’altra finale, abbiamo le capacità per farlo": queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi rilasciate a Mediaset subito dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City per 1-0.

La squadra nerazzurra non è riuscita nell'impresa di portare a Milano la quarta coppa dei campioni della propria storia nonostante l'ottima prestazione dei nerazzurri che più volte hanno sfiorato la rete del pareggio con Di Marco, Lukaku e Gosens.

Inzaghi elogia i tifosi nerazzurri

Nonostante la stagione altalenante il popolo nerazzurro è sempre stato vicino ai ragazzi di Inzaghi tanto da registrare per l'ottava stagione consecutiva la media spettatori più alta in assoluto del nostro campionato. Il tifo però non si è fermato ai confini nazionali: oltre 30mila tifosi infatti hanno lasciato l'Italia per raggiungere Istanbul dando spettacolo sia tra le vie della capitale turca che all'interno dello Stadio olimpico Atatürk dove i sostenitori nerazzurri hanno esibito fieri le proprie coreografie.

Anche Simone Inzaghi al termine della finale ha voluto elogiare pubblicamente tutti i fan: “I tifosi interisti sono come i miei ragazzi, da abbracciare a uno ad uno. Sono stati meravigliosi e ci hanno permesso di arrivare fin qua. Abbiamo passato momenti bellissimi e meno belli, ma ci sono sempre stati e sarebbe stato bellissimo condividere con loro questo trofeo".

Anche i tifosi a San Siro hanno omaggiato la squadra

Nonostante la sconfitta, migliaia di tifosi dell'Inter in piazza Duomo a Milano hanno intonato cori di ringraziamento per la squadra di Inzaghi con l'ausilio anche di fumogeni e fuochi d’artificio. Anche i 46mila di San Siro, dove era stato allestito un maxischermo per seguire la finale, hanno tributato ai giocatori un lungo applauso al termine della partita.

Tanti i tifosi dell'Inter che hanno espresso gratitudine nei confronti dei giocatori attraverso i social, tra questi c'è anche il presidente della Fifa Gianni Infantino che ha commentato su Instagram la sconfitta della sua squadra del cuore. Infantino ha ripreso un post dell'Inter che recitava "Guardiamo avanti e siamo orgogliosi", commentando sotto con "Amala".