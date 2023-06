Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Cristiano Giuntoli una volta divenuto il nuovo direttore sportivo della Juventus, potrebbe cedere Dusan Vlahovic e sostituirlo con Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2000 dell'Atalanta.

Inoltre i bianconeri vorrebbero potenziare il proprio centrocampo e osserverebbero i nomi di Davide Frattesi e Morten Hjulmand.

Juventus, Giuntoli potrebbe cedere Dusan Vlahovic per poi lanciare l'assalto a Hojlund dell'Atalanta

La Juventus e Cristiano Giuntoli starebbero per raggiungere l'accordo che dovrebbe legare le parti per i prossimi anni: una volta arrivato alla Continassa, il direttore sportivo toscano potrebbe concentrare le attenzioni sulle manovre da effettuare in attacco, con il nodo Dusan Vlahovic da scogliere.

Il centravanti serbo piacerebbe a diversi club in giro per l'Europa e una sua cessione rappresenterebbe un sacrificio utile per risanare parte di quel rosso in bilancio di cui la società piemontese soffre.

Qualora la Juve dovesse cedere il serbo andrebbe poi alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato e il nome che starebbe tornando di moda alla Continassa sarebbe quello di Rasmus Hojlund: il bomber danese, attualmente in forza all'Atalanta, ha vissuto una stagione da esordiente in Serie A con numeri importanti, che hanno permesso alla sua valutazione di schizzare fino a una cifra che oscillerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il presidente della "Dea" Percassi, spererebbe inoltre che su Hojlund si generi un'asta di Calciomercato, in quanto l'attaccante piacerebbe anche al Manchester United.

Juve, a centrocampo piacerebbero i nomi di Frattesi del Sassuolo e Hjulmand del Lecce

La Juventus oltre a un nuovo attaccante, starebbe cercando anche rinforzi per il centrocampo e tra i nomi osservati dai bianconeri ci sarebbero quelli di Davide Frattesi e Morten Hjulmand.

Il mediano del Sassuolo piacerebbe a diversi club in Italia, su tutti Inter e Roma, e la sua valutazione si attesterebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Meno caro sarebbe invece il profilo di Hjulmand: il mediano in forza al Lecce, dopo aver giocato una stagione sorprendente nel club salentino, costerebbe circa 15 milioni di euro e, come Frattesi, sarebbe sotto osservazioni di alcuni club italiani, con Roma e Fiorentina in prima fila. Sullo sfondo per il centrocampo della Juventus resterebbe sempre caldo il nome di Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio andrà in scadenza di contratto con la società biancoceleste nel 2024 e il presidente Claudio Lotito avrebbe aperto a una sua cessione per una somma vicina ai 40 milioni di euro.