La dirigenza dell' Inter starebbe pensando a un nuovo portiere in caso di separazione da Andrè Onana e il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Valencia.

L'idea dell'Inter per la porta: Giorgi Mamardashvili dal Valencia

In estate la dirigenza nerazzurra dovrà riflettere sul futuro di Andrè Onana; l'estremo difensore camerunese con le sue ottime prestazioni soprattutto in Champions League, con otto clean sheet su 13 presenze nella massima competizione europea per club, avrebbe attirato l'attenzione in particolare del Manchester United.

La dirigenza inglese infatti starebbe pensando ad un'offerta per il portiere dell'Inter che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane; in caso di offerta milionaria per Onana la dirigenza nerazzurra difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore, che potrebbe partire facendo realizzare al club meneghino un'importante plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero nella scorsa estate dall'Ajax.

Per sostituire l'eventuale partenza di Andrè Onana, la società nerazzurra starebbe riflettendo su un investimento per portare a Milano il portiere attualmente in forza al Valencia, Giorgi Mamardashvili.

Il cartellino del portiere georgiano sarebbe valutato intorno ai 25 milioni di euro dal club spagnolo, anche se i nerazzurri vorrebbero provare a strapparlo a cifre inferiori che possano rientrare nel budget economico-finanziario del club.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Questa estate l'Inter si separerà da Samir Handanovic, che dopo 11 stagioni con la maglia nerazzurra lascerà Milano a parametro zero.

Partirà a parametro zero anche Milan Skriniar; il difensore slovacco non rinnoverà con i nerazzurri e si accaserà al Paris Saint Germain, con il quale ha già un precontratto firmato per la prossima stagione.

Negli scorsi mesi è stato invece rinnovato il contratto di Matteo Darmian, che rimarrà in nerazzurro fino al 2026; insieme a lui resterà in nerazzurro anche Francesco Acerbi, il cui cartellino è stato riscattato dai nerazzurri dalla Lazio per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Più complicata la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2024; gli agenti e la società sarebbero al lavoro per un prolungamento di almeno altre due stagioni con la maglia nerazzurra, allungando la scadenza del contratto al giugno 2026 e ritoccando l'ingaggio fino a circa 6 milioni di euro stagionali.