La dirigenza del Manchester United starebbe pensando a un colpo per la porta e il nome caldo sarebbe quello di Andrè Onana, estremo difensore dell'Inter, che sarebbe finito in cima ai desideri dei 'Red Devils'- Per convincere i nerazzurri a cedere il portiere la dirigenza inglese starebbe pensando a un'offerta importante sotto il profilo economico, da definire nelle prossime settimane.

L'idea del Manchester United tra i pali: Andrè Onana

L'estremo difensore dell'Inter si è messo in mostra in questa stagione trascinando i nerazzurri fino alla Finale di Champions League, persa poi 1-0 contro il Manchester City; le ottime prestazioni del portiere, che nella principale competizione europea ha collezionato quest'anno 8 clean sheet, avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club in Premier League.

Il Manchester United sembrerebbe in prima fila per l'acquisto di Onana; inoltre diverse voci di calciomercato parlerebbero di un possibile addio di De Gea dai 'Red Devils', fattore che potrebbe confermare l'interesse del club inglese verso un nuovo profilo di livello internazionale, come appunto Andrè Onana.

La dirigenza nerazzurra non sarebbe disposta a lasciar partire il proprio portiere se non di fronte a un'offerta importante sotto il profilo economico, che potrebbe permettere al club meneghino di virare su altri profili come Guglielmo Vicario per sostituire l'eventuale cessione di Onana, e mantenere un buon surplus per operare con nuovi rinforzi anche nella zona mediana del campo senza dover sacrificare altri giocatori.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Nella prossima estate andranno in scadenza i contratti di Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij; per entrambi i giocatori sembrerebbero esserci molte possibilità per un rinnovo contrattuale per altri due anni.

La dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con la partenza, nella prossima estate, di Milan Skriniar, che lascerà i nerazzurri a parametro zero per andare al Paris Saint Germain; per sostituire il difensore la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a Giorgio Scalvini, in prima battuta, ma il costo del cartellino del difensore italiano potrebbe frenare l'operazione.

Nel frattempo è praticamente fatta per il riscatto dalla Lazio Francesco Acerbi; l'accordo tra le società sarebbe stato trovato con un versamento nelle casse del club biancoceleste circa 4 milioni di euro da parte dell'Inter.