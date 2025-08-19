Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su X dal giornalista Mirko Di Natale, la scelta del Marsiglia di mettere in vendita Adrien Rabiot dopo la lite fra il mediano e il suo compagno di squadra Jonathan Rowe, avrebbe acceso l'attenzione di tre squadre italiane: la Juventus, il Milan e l'Inter.

Il rapporto tra Adrien Rabiot e l’Olympique Marsiglia sembra ormai giunto al capolinea. Il centrocampista francese, approdato al “Velodrome” la scorsa estate per diventare uno dei pilastri della nuova era firmata Roberto De Zerbi, recentemente si è ritrovato protagonista di un episodio che ha incrinato in maniera quasi irreversibile i suoi rapporti con l’ambiente.

Al termine della prima gara di Ligue 1 contro il Rennes, infatti, Rabiot è stato coinvolto in una dura lite con il compagno di squadra Rowe, un alterco che avrebbe avuto toni così accesi da spingere la dirigenza e lo stesso tecnico a prendere una decisione drastica: mettere entrambi ai margini del progetto.

Con ancora un anno di contratto e uno stipendio pesante sul bilancio del club, la società avrebbe dunque scelto di inserirlo sul mercato. Il cartellino del giocatore è valutato intorno ai 20 milioni di euro e, secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista Mirko Di Natale, tre big della Serie A avrebbero già acceso i riflettori su di lui: Milan, Inter e Juventus, tutte alla ricerca di rinforzi di spessore per la zona mediana.

Rabiot, un ritorno in Italia che regalerebbe tanti spunti

Per Rabiot, il ritorno in Italia significherebbe riabbracciare un campionato che conosce bene e nel quale si è espresso con continuità e maturità. Al Milan, il centrocampista francese ritroverebbe Massimiliano Allegri, allenatore con il quale ha vissuto cinque stagioni alla Juventus e con cui ha instaurato un rapporto di stima e fiducia reciproca. I rossoneri vedrebbero in lui un rinforzo d’esperienza, capace di portare personalità e leadership in un reparto che ha bisogno di maggiore equilibrio.

L’Inter, invece, sotto la regia di Beppe Marotta, lo considererebbe l’innesto ideale per garantire qualità e quantità, aggiungendo al centrocampo un elemento dinamico e abile a svolgere entrambe le fasi con efficacia.

Infine, il ritorno alla Juventus gli offrirebbe la possibilità di ritrovare un ambiente familiare e consolidato, quello in cui ha trascorso tanti anni della propria carriera e dove si è consacrato come uno dei giocatori più affidabili della rosa.

Tre scenari affascinanti, che delineano per Rabiot un futuro ancora tutto da scrivere, ma con la certezza di restare protagonista in palcoscenici di primo piano.