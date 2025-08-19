Il futuro di Adrien Rabiot torna ad agitare le cronache di mercato italiane dopo che è stato messo ai margini al Marsiglia. La Juventus, che lo ha visto protagonista per quattro stagioni tra il 2019 e il 2024, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, Anche se le società che paiono più interessate in questo momento sarebbero Inter e Milan.

La rottura con il Marsiglia: un episodio dirompente

Il Marsiglia ha deciso di mettere fuori rosa Rabiot dopo la lite con il compagno Jonathan Rowe, scoppiata al termine della gara inaugurale di Ligue 1 contro il Rennes.

Secondo le indiscrezioni filtrate, il confronto tra i due sarebbe degenerato fino a rendere impossibile la convivenza all’interno dello spogliatoio. L’allenatore Roberto De Zerbi, insieme alla dirigenza, ha immediatamente preso una posizione netta: Rabiot non farà più parte del progetto tecnico. Una scelta forte, che testimonia quanto il club francese non voglia compromettere l’armonia interna a favore del singolo calciatore.

Una stagione ad alto livello prima della caduta

Eppure, fino a poche settimane fa, il rendimento di Rabiot era stato impeccabile. Arrivato nell’estate 2024 a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, il centrocampista aveva saputo diventare un pilastro per il Marsiglia.

Con 32 presenze complessive, 10 gol e 6 assist, aveva dimostrato non solo affidabilità, ma anche una rinnovata incisività sotto porta. Numeri importanti prima dell’improvvisa rottura con l’ambiente ha cambiato completamente lo scenario.

Inter pronta a muoversi: l’idea dello scambio con Pavard

Il club più attivo in queste ore sembra essere l’Inter, intenzionata a sfruttare l’occasione per rinforzare il proprio centrocampo. La società nerazzurra sta valutando un clamoroso scambio con il Marsiglia: Benjamin Pavard in Francia e Rabiot a Milano. Un’operazione che avrebbe logica sia tecnica sia economica, considerando che entrambi i giocatori sono valutati tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per l’Inter si tratterebbe di aggiungere qualità e fisicità in mezzo al campo, mentre il Marsiglia andrebbe a coprire una casella delicata in difesa.

Il Milan può essere interessato: la carta Allegri

Non solo l’Inter. Anche il Milan avrebbe iniziato a muoversi per comprendere la fattibilità dell’operazione. La presenza in panchina di Massimiliano Allegri, che ha già allenato Rabiot ai tempi della Juventus, rappresenta un fattore chiave. L’allenatore toscano considera il francese un rinforzo ideale per dare più solidità ed esperienza al centrocampo rossonero, reparto che comunque pare già attualmente quasi completo. Resta quindi da capire se il club di via Aldo Rossi sarà disposto a soddisfare le elevate richieste economiche dell’entourage del calciatore.