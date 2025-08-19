Dopo il secco rifiuto della Roma per Manu Koné, indicato da Chivu come rinforzo ideale per la sua mediana, l’amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è tornato al lavoro alla ricerca di un centrocampista di contenimento che possa garantire equilibrio e dinamismo al centrocampo nerazzurro. Due i nomi ora finiti in cima alla lista: Ederson dell’Atalanta e Matt O’Riley del Brighton. Due profili differenti, sia per caratteristiche tecniche che per costi, ma entrambi in grado di rispondere alle esigenze tattiche dell’allenatore.

Inter, Ederson un nome complicato da raggiungere, Marotta studia lo sgambetto alla Juve per O'Riley

Il brasiliano dell’Atalanta, fresco di consacrazione nell’ultima stagione, è considerato quasi intoccabile a Bergamo. Percassi lo valuta non meno di 60 milioni di euro e la recente trattativa saltata tra i due club per Lookman, naufragata proprio a causa delle richieste economiche ritenute eccessive dall’Inter, renderebbe la pista Ederson ancora più complicata.

Molto più accessibile invece sembrerebbe Matt O’Riley, valutato dal Brighton attorno ai 30 milioni. Il centrocampista danese è però da tempo nel mirino della Juventus, che avrebbe già avviato contatti diretti con il giocatore e il suo entourage.

I bianconeri sembrerebbero in vantaggio, ma restano bloccati da una condizione precisa: la cessione di Douglas Luiz, senza la quale non ci sarebbe lo spazio salariale né la liquidità necessaria per affondare il colpo. Una situazione che potrebbe favorire l’Inter e permettere a Marotta di inserirsi nella corsa a O’Riley.

Inter, chi è Matt O'Riley

Classe 2000, danese con formazione calcistica inglese, O’Riley è un centrocampista moderno, abile nel cucire gioco e nel dettare i tempi della manovra. Mancino naturale, unisce qualità tecniche a una spiccata intelligenza tattica che gli consente di adattarsi sia come mezzala offensiva sia come mediano di equilibrio. Nelle ultime stagioni si è distinto per la visione di gioco, la capacità di inserirsi senza palla e una buona vena realizzativa, caratteristiche che lo rendono un profilo completo e prezioso.

Inter, anche Florentino del Benfica piacerebbe

In ogni caso il presidente dell'Inter Marotta avrebbe anche altri assi nella manica da giocarsi nel caso in cui sia O'Riley che Ederson dovessero saltare e tra questi spunterebbe il nome di Florentino. Il mediano del Benfica è stato accostato a diversi club in Italia fra cui la Juventus e la Roma e il suo cartellino a oggi avrebbe una valutazione vicina ai 25 milioni di euro. Il portoghese, a differenza dei calciatori già citati, porterebbe con se un bagaglio tecnico notevole a discapito però di una fisicità meno imponente.